Третья взлётно-посадочная полоса в московском международном аэропорту Шереметьево откроется 19 сентября 2019 года. ВПП-3 начали строить в 2009 году и должны были ввести в эксплуатацию к чемпионату мира по футболу 2018 года.
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В 2019 году в Шереметьево также должен открыться терминал С1 с пропускной способностью в 20 млн пассажиров в год, а в 2021 году — терминал С2 на 10 млн пассажиров.
Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил о ребрендинге самолёта SSJ 100, писал News.ru. Перемены вызваны распространившимися после авиакатастрофы в Шереметьево слухами о небезопасности лайнера. Авария, в результате которой погиб 41 человек, произошла 5 мая 2019 года.