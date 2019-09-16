https://static.news.ru/photo/ad86d5e4-d8b1-11e9-85aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Третья взлётно-посадочная полоса в московском международном аэропорту Шереметьево откроется 19 сентября 2019 года. ВПП-3 начали строить в 2009 году и должны были ввести в эксплуатацию к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Как передаёт ТАСС , Минтранс РФ утверждает, что ввод в эксплуатацию новой ВПП увеличит количество взлётно-посадочных операций (ВПО) с 70 до 100 в час. Между тем официальный сайт Шереметьево приводит другие цифры: 50 ВПО — в час в настоящий момент, 90 — после открытия ВПП-3.

В 2019 году в Шереметьево также должен открыться терминал С1 с пропускной способностью в 20 млн пассажиров в год, а в 2021 году — терминал С2 на 10 млн пассажиров.

Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил о ребрендинге самолёта SSJ 100, писал News.ru. Перемены вызваны распространившимися после авиакатастрофы в Шереметьево слухами о небезопасности лайнера. Авария, в результате которой погиб 41 человек, произошла 5 мая 2019 года.