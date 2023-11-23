Новогодние путевки: что нам теперь по карману, а о чем стоит забыть

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СМИ пишут, что цены на многие зарубежные направления на новогодние каникулы заметно выросли по сравнению с прошлым годом. Так ли это? NEWS.ru попросил поделиться своим мнением о стоимости туров вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина.

Почему так важен курс рубля

— Все зарубежные туры, продаваемые туроператорами, номинируются в валюте — либо в долларах, либо в евро. Из-за волатильности курса рубля происходят изменения и в ценах.

Понятно, что стоимость всех путевок за год немного выросла в рамках общей инфляции, но Россия здесь не исключение: инфляция есть во всех странах мира. Куда большее влияние на рост цен оказало ослабление рубля. Год назад курс российской валюты к доллару и евро колебался в коридоре 60–67 руб., а сейчас — в коридоре 90–97 руб.

У туроператоров есть свой внутренний курс, по которому они рассчитывают стоимость путевки, и, как правило, он приближен к биржевому курсу. В последние месяцы благодаря укреплению рубля (только в октябре — ноябре курс рубля вырос к иностранным валютам примерно на 10%) путевки за границу стали доступнее для россиян, чем были, скажем, еще в сентябре. В целом в этом году мы видим существенный рост международных путешествий — укрепление рубля очень позитивно сказывается на выездном туризме.

Когда лучше покупать новогодний тур

— Если говорить о лучшем времени для покупки новогодних туров, то планировать свой отдых стоило до 31 октября, когда еще действовали акции раннего бронирования на зимние праздники. Сейчас акции завершены и стоимость туров формируется по принципу динамического ценообразования — когда цена на путевку меняется в реальном времени в зависимости от спроса, предложения, курсов валют и т. п.

Что будет дальше с рублем — сказать трудно. Право строить прогнозы мы отдадим финансовым аналитикам. Но понятно, что ближе к Новому году авиакомпании и отели начнут поднимать цены по мере сокращения числа свободных номеров и роста бронирования авиабилетов.

Если предположить, что курс рубля будет оставаться стабильным, то покупать новогодние туры (тем, кто еще не успел это сделать) лучше всего в последней декаде ноября — первой декаде декабря. Сейчас огромной популярностью у россиян пользуются Таиланд, ОАЭ и Египет.

Самые бюджетные путешествия в Новый год — это путешествия по России, далее по доступности идут Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Шри-Ланка. Средний чек на недельный тур на двоих в Турцию составляет порядка 180–220 тыс. руб., в Египет — 250 тыс. руб., в ОАЭ — 320 тыс. руб., в Таиланд — 340 тыс. руб. Еще одно популярное направление — Мальдивы, но ценник здесь уже выше. Средний чек — 450–700 тыс. руб. на двоих.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как можно сэкономить на путевках

— Что посоветовать туристам, которые хотят сэкономить? Первое — отдавать предпочтение пакетным предложениям туроператоров. Второе — следить за курсами валют. Третье — рассматривать снижение звездности отеля. Четвертое — сокращать продолжительность тура. Это поможет оптимизировать бюджет даже в новогодние праздники.

В целом же тем, кто планирует отметить Новый год и Рождество в другой стране, нужно понимать, что цены на путевки в этот период в любом случае будут выше (даже если не принимать в расчет курс валют), чем, например, в середине декабря или середине января. Как правило, туроператоры продают новогодние туры с вылетом за один — три дня до Нового года либо с вылетом после 2 января. А вот путевки на отдых до и после праздников можно купить на 20–40% дешевле.

В качестве альтернативы можно рассмотреть путешествия по России. Они, к слову, будут в несколько раз дешевле, чем отдых за границей. Средний чек на новогодние туры внутри страны составляет около 70 тыс. руб. на двоих с перелетом. Но многое, конечно, зависит от категории выбранного отеля и региона катания, если речь идет о горнолыжном отдыхе.

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