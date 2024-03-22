Новая супербомба ФАБ-3000: на что она способна и что может разрушить

Фото: МО РФ

ФАБ-3000

Минобороны России сообщило о начале массового производства авиационных бомб ФАБ-3000. NEWS.ru попросил высказать свое мнение о бомбе ФАБ-3000 военного эксперта капитана I ранга Василия Дандыкина. Что это за бомба, зачем она нужна и как может помочь Вооруженным силам России?

Летят далеко и помогают солдатам

— Министр обороны был в Нижнем Новгороде и провел там инспекцию оборонных заводов. И неспроста в Минобороны сообщили, что организовано массовое изготовление ФАБ-3000. Значит, эти бомбы действительно появились. И это хорошо.

Мы уже знаем про авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500. Они сыграли важную роль в освобождении Авдеевки. Такие бомбы мощные, и их можно оснащать модулем УМПК или унифицированным модулем планирования и коррекции. Этот комплекс превращает, по сути, обычную бомбу в планирующую и управляемую.

Бомбы с УМПК можно сбрасывать с большой высоты — около 10 км, после чего они летят на большое расстояние. Порядка 50–60 км. При этом бомба маневрирует и корректирует свой полет. Важно, что сбить ее практически невозможно. Авиабомбы с УМПК позволяют спасать от огня противника наши самолеты, ведь они просто не заходят в зону работы ПВО. А во-вторых, эти бомбы помогают нашим бойцам и спасают их жизни.

Одна бомба на футбольное поле

— Точность попадания таких бомб достаточная. Особенно учитывая их разрушительную силу. Даже 500 кг взрывчатки, которые есть у ФАБ-500, это много. А ФАБ-3000 — это в шесть раз больше. Одна такая бомба — это стопроцентное поражение противника. Уничтожение цели размером с футбольное поле.

Причем ФАБ-3000 эффективна не только при работе по наземным целям, здесь все понятно. Но ФАБ-3000 будет бить смертельным кулаком по подземным и хорошо укрепленным целям типа «Азовстали» в Мариуполе или авдеевского коксохима. Любые опорные пункты противника, глубоко заземленные укрепрайоны, штабы и подземные склады боеприпасов — все это будет уничтожено такой бомбой.

Страшнее ракеты

— Как известно, мы сейчас наступаем. Весна уже входит в свои права, незаметно наступит лето. И такой боеприпас, как ФАБ-3000, придется как нельзя кстати на многих направлениях. В первую очередь это будет Краматорское направление, Херсонское и прочие. Много еще есть укрепрайонов, которыми противник пользуется. Фактически появление ФАБ-3000 — это повышение эффективности наших войск обычными видами вооружения.

Причем нужно понимать, что возможностей такой бомбы, как ФАБ-3000, заметно больше, чем у ракет. Ведь ракета, например тот же «Кинжал, несет в себе несколько сот килограммов взрывчатки. А тут сразу три тонны. Причем, ФАБ-3000 гораздо дешевле ракет.

Впереди, видимо, большие бои. И мы к ним активно готовимся. Мы наступаем. И новые бомбы — это необходимый элемент для того, чтобы вскрывать оборону противника. Вскрывать как консервную банку.

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