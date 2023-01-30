Нелюбовный треугольник: Пригожин, Стрелков, Рогозин Как стоит завершить спор Пригожина и Стрелкова?

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Игорь Стрелков

День нынешний и день вчерашний. Евгений Пригожин вступил в публичную перепалку с отставником Игорем Стрелковым, известным также как Игорь Гиркин. Тут бы всем припомнить, учитывая обстановку, старую истину: потом сочтемся славою. Но дискуссия развернулась нешуточная. И толчок ей все-таки дали критические замечания недолговременного экс-министра обороны ДНР Стрелкова в адрес действий ЧВК «Вагнер», главным символом которой является, понятно, Пригожин.

Духовный отец вагнеровцев тут же пригласил оппонента проявить свои боевые качества в рядах ЧВК. И даже со временем пообещал ему командирскую должность, если он сможет проявить достойную удаль. Чем, видимо, окончательно задел болезненные струны души Стрелкова, которого недоброжелатели до сих пор обвиняют в сдаче Славянска.

Для аналитиков, во всем видящих второе дно и конспирологическую составляющую, такой спор неформальных полководцев меж собой затеян и растиражирован исключительно с целью отвлечь общественность от обсуждения куда более насущных проблем. Такой, дескать, трюк типа время от времени возникающего спора по поводу постояльца мавзолея. Тем более что к возникшей дискуссии на тему, кто там первичнее в Донбассе и кто матери-истории более ценен, активно с тыла подключился и Дмитрий Рогозин, который, будучи без должности, прилагает огромные усилия, чтобы его не забыли.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС Евгений Пригожин

Изнанка таких споров обычно быстро сводится к классическим выяснениям из серии «А ты кто такой?», что явно вредит общему настрою в непростых для страны условиях СВО. И вот уже оказывается, что ЧВК «Вагнер» обеспечила победу и в Сирии. А Гиркин и Рогозин чуть не за грудки друг друга хватают, доказывая, что как раз оппонент-то в Боснии и не был.

Тут вспомнить бы старые плакаты «Не болтай. Враг слушает». И вот уже многочисленные утечки свидетельствуют о том, что украинские спецслужбы начинают охоту за головой Пригожина, апеллируя к главе ЦРУ Бернсу с просьбой о его физической ликвидации и размещая заказ, как утверждают, на $5 млн в среде криминальных авторитетов с их набором киллеров. А еще, как сообщают, инспирируют при поддержке коллег из британских спецслужб кампанию по дискредитации духовного отца ЧВК.

Понятно, что вряд ли украинским специалистам психологической войны уж так интересен Стрелков-Гиркин, даже заочно осужденный в Гааге за причастность якобы к уничтожению малазийского «Боинга». Но удары по Пригожину имеют куда более масштабные цели. Целят-то в него, а стремятся попадать в точки возможного раскола наших элит, которые для внешних наблюдателей условно делятся на «партию мира» и «партию войны».

Поэтому с помощью киевских спецов все активнее стараются продвигать тезисы о том, что Евгений Пригожин вообще чужд нашему истеблишменту, а потому для верхов опасен своими планами перетряски, а то и смены элит, и более того — может стать соперником чуть ли не для самого Владимира Путина. Понятно, что война недаром именуется гибридной, в которой все средства хороши. И разного рода удары по репутациям активных участников нынешних, меняющих мир процессов, входят в арсенал наших многочисленных противников.

А потому, может, всем акторам событий в Донбассе объявить что-то вроде водяного перемирия. Сказано ведь: потом сочтутся славою.