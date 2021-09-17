Нелюбовь к трём тополям

По имеющейся информации, глава крупнейшей и всё ещё Свердловской области Евгений Куйвашев договорился с главой екатеринбургской администрации о ликвидации в течение нескольких лет в уральской столице зловредных тополей. Тех самых деревьев повсеместного раздора, о которых дружно вспоминают в пору их летнего цветения, когда лица прохожих обволакивает воспетый поэтами, но весьма неприятный тополиный пух. А улицы превращаются в пороховые бочки, стоит только искре попасть на залежи вдоль дорог того самого пуха, напоминающего в пик цветения тополей снежные сугробы.

Годами между властями и горожанами шли нескончаемые дискуссии о месте и роли тополей в современном городе. Властей неприхотливые деревья с широкими кронами, быстро растущие и стойко переносящие все городские миазмы и выхлопы, исторически вполне устраивали. Как говорится, и дёшево, и сердито. А вот горожане категорически были против пытки тополиным пухом, связывая с ним сильные приступы аллергии, астмы и прочие бытовые неприятности, включая дополнительную уборку квартир от врывающихся через открытые летом окна «тополиных агентов». Но авторитетные врачи через прессу сезонно вразумляли горожан, что сам пух опасности поллиноза не несёт, хотя и может иногда и кое где-переносить опасную для аллергиков пыльцу. Биологи подкрепляли коллег аргументами в том смысле, что из многочисленных видов тополей «пылят» немногие. Но вот почему именно такими «пылящими» засаживали ещё советские города, объяснено не было.

Patrick Frischknecht/imagebroker.com/Global Look Press

В лучшем случае раз в несколько лет часть тополей примитивно обрезали, превращая в декорации фильмов ужаса, но потом цикл повторялся. И, казалось, такому противостоянию вокруг деревьев конца и края не будет. Правда, ныне покойный экс-мэр Москвы Юрий Лужков, которому надоели постоянные жалобы общественности, распорядился больше тополей в столице не сажать и сделать выбор в пользу других, куда более благородных пород. В частности, Юрий Михайлович предпочёл видеть в столичных скверах и на улицах каштаны, которые и стойкие в городской среде, и красивые. Особенно в пору безопасного для всех цветения. А потом и «собирающие пыль кусты» стали заменять клумбами с цветами.

Но в целом в стране тополя оставались точкой общественного напряжения. И вдруг такое беспрецедентное решение в столице Урала. Как говорится, пустячок, а приятно. И если в той же Москве можно до бесконечности менять асфальт на плитку, почему бы не принять решение о замене тополей. Так и только так усиливается взаимное доверие власти и глубинного народа.

И надо сказать, что Екатеринбург вторично выступает пионером в решении неприятных проблем противостояния общественности и «слуг народа». В этой связи можно вспомнить срочно проведённый опрос-референдум, по итогам которого отменили вызывавшее многочисленные споры и прямые столкновения решение о строительстве нового храма в сквере перед театром в центре Екатеринбурга, и так страдающего от нехватки мест для прогулок.

Ведь мы понимаем, что дело не только и не столько в тополях.