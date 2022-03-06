Неизвестный сообщил о минировании московских вокзалов и станции метро

Неизвестный сообщил 7 марта об угрозе взрыва трёх железнодорожных вокзалов в Москве: Ярославского, Казанского и Ленинградского, а также станции метро «Комсомольская», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. На место были вызваны кинологи, проводится проверка.

Поступило анонимное сообщение о том, что существует угроза взрыва Ярославского, Казанского и Ленинградского железнодорожных вокзалов, а также станции метро «Комсомольская», — рассказал собеседник агентства.

Станция метро и вокзалы продолжают работать в штатном режиме, информации об эвакуации не поступало.

Это не первое сообщение о возможном минировании мест массового скопления людей. Так, в конце февраля неизвестные заявили об угрозах взрывов на московских вокзалах, а также в аэропортах Шереметьево и Внуково. Кроме того, аноним ранее сообщил о минировании аэропорта Шереметьево. Информация в результате проверок не подтвердилась.

С конца 2021 года в России фиксируется волна ложных минирований различных объектов. Анонимы сообщают через рассылку писем по электронной почте об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. При этом основной поток писем поступает из-за рубежа.