«Нечто новое для россиян»: названы темы послания Путина

https://static.news.ru/photo/bbbcc67a-a22a-11eb-9659-96000091f725_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля в 17-й раз выступит с посланием Федеральному собранию. Мероприятие пройдёт в Центральном выставочном зале «Манеж».

Темы, которые поднимет глава государства в выступлении, Кремлём не афишировались, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что послание «будет постковидным». Оно будет посвящено выходу из кризиса и мерам социальной поддержки россиян, сообщает РИА Новости.

В частности, речь будет идти об индексации пенсий и увеличении заработной платы бюджетникам. Так считает глава «Опоры России» Александр Калинин. По его мнению, отдельно Путин расскажет о помощи семьям. Третий же блок послания президента будет связан с созданием высокотехнологичной и социальной инфраструктуры, уверен Калинин.

Омбудсмен Татьяна Москалькова предполагает, что президент представит развитие стратегии по укреплению социальных гарантий и гарантий в правоохранительной сфере.

Другими вопросами послания называются смягчение бюджетного правила, выплата продовольственных пособий, новые меры поддержки для IT-сектора и инфраструктуры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Владимир Путин два дня принимает участие в совещаниях по подготовке к посланию Федеральному собранию. Об этом он рассказал в ходе одного из таких мероприятий. По его словам, в совещании участвовали некоторые заместители председателя правительства, а также министр финансов Антон Силуанов.