Разведчики 150 мотострелковой дивизии рассказали, как обстоят дела в Марьинке. Бои за этот город-крепость продолжаются уже год. ВСУ, пользуясь поддержкой иностранных наемников, цепляются за каждый дом и улицу. Но это не останавливает наших штурмовиков, которые каждый день продвигаются вперед. Недавно был захвачен проспект Дружбы. Контроль над ним обеспечивает тактическое преимущество.
Кроме того, корреспондент NEWS.ru поговорил с командирами разведгруппы о том, как происходит штурм, чем они рискуют, кто воюет со стороны наемников в ВСУ, чего они боятся и что спасает жизни русским бойцам.
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