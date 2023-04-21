Не только ВСУ. Кого встретили российские штурмовики в Марьинке?

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Разведчики 150 мотострелковой дивизии рассказали, как обстоят дела в Марьинке. Бои за этот город-крепость продолжаются уже год. ВСУ, пользуясь поддержкой иностранных наемников, цепляются за каждый дом и улицу. Но это не останавливает наших штурмовиков, которые каждый день продвигаются вперед. Недавно был захвачен проспект Дружбы. Контроль над ним обеспечивает тактическое преимущество.

Кроме того, корреспондент NEWS.ru поговорил с командирами разведгруппы о том, как происходит штурм, чем они рискуют, кто воюет со стороны наемников в ВСУ, чего они боятся и что спасает жизни русским бойцам.

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