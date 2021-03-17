Названы сроки новой индексации пенсий

Очередная индексация пенсий запланирована на 1 апреля 2021 года. По словам руководителя Центра аналитики НПФ «Сафмар» Евгения Биезбардиса, будет пересчитаны социальная пенсия по старости, инвалидности, потере кормильца, а также выплаты детям, чьи родители неизвестны.
Как
Повышение производится ежегодно по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. В 2021 году она составит 3,4%, а ее среднегодовой размер достигнет 10183 рублей, — отметил эксперт.
Биезбардис напомнил также, что неработающие пенсионеры получают индексированные пенсии, начиная с января 2021 года. Эксперт подсчитал, что среднегодовой размер данной выплаты может увеличиться до 17443 рублей.
При этом у 7 миллионов работающих пенсионеров пенсионные выплаты не индексируются уже несколько лет, хотя каждый август они пересчитываются с учётом уплаченных страховых взносов.
Что касается накопительной пенсии и срочных пенсионных выплат, то они рассчитываются ежегодно до 1 мая и производятся до 1 августа.
Индексация негосударственных пенсий происходит по правилам, установленным в каждом конкретном НПФ.
Обычно это происходит 1 апреля за счет заработанного в предыдущем году инвестиционного результата, но не менее 0% либо иной, предусмотренной договором ставки минимальной гарантированной доходности, — рассказал Биезбардис.
Ранее NEWS.ru сообщал, что повышенную пенсию в России могут иметь несколько категорий граждан, в их числе, например, граждане со званием «Ветеран труда».