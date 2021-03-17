Названы сроки новой индексации пенсий

https://static.news.ru/photo/99fb4a7c-7569-11eb-a370-96000091f725_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Очередная индексация пенсий запланирована на 1 апреля 2021 года. По словам руководителя Центра аналитики НПФ «Сафмар» Евгения Биезбардиса, будет пересчитаны социальная пенсия по старости, инвалидности, потере кормильца, а также выплаты детям, чьи родители неизвестны.

Как рассказал Бизбардис в интервью агентству «Прайм», данный тип пенсии выплачивается в рамках государственного пенсионного обеспечения тем россиянам, которые «не заработали» права на страховую пенсию. Подобные выплаты получают около 3,2 миллиона граждан страны.

Повышение производится ежегодно по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. В 2021 году она составит 3,4%, а ее среднегодовой размер достигнет 10183 рублей, — отметил эксперт.

Биезбардис напомнил также, что неработающие пенсионеры получают индексированные пенсии, начиная с января 2021 года. Эксперт подсчитал, что среднегодовой размер данной выплаты может увеличиться до 17443 рублей.

При этом у 7 миллионов работающих пенсионеров пенсионные выплаты не индексируются уже несколько лет, хотя каждый август они пересчитываются с учётом уплаченных страховых взносов.

Что касается накопительной пенсии и срочных пенсионных выплат, то они рассчитываются ежегодно до 1 мая и производятся до 1 августа.

Индексация негосударственных пенсий происходит по правилам, установленным в каждом конкретном НПФ.

Обычно это происходит 1 апреля за счет заработанного в предыдущем году инвестиционного результата, но не менее 0% либо иной, предусмотренной договором ставки минимальной гарантированной доходности, — рассказал Биезбардис.

Ранее NEWS.ru сообщал, что повышенную пенсию в России могут иметь несколько категорий граждан, в их числе, например, граждане со званием «Ветеран труда».