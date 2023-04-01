Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в РФ возглавили продавцы премиальных автомобилей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажа автомобилей Mercedes-Benz в шоуруме салона «Рольф» в Москве

Исследовательский центр «Зарплата.ру» подготовил подборку высокооплачиваемых вакансий в России, передает ТАСС. Ведущий специалист по продажам премиальных автомобилей может заработать до 700 тысяч рублей в месяц. Его обязанности включают обработку входящих звонков, ведение базы в CRM, работу с клиентами и заключение договоров.

Управляющему бутиков французского бренда женской одежды предлагают зарплату до 500 тысяч рублей. Руководителю необходимо увеличить розничные продажи, разработать программу лояльности для клиентов и управлять командой продавцов и стилистов.

Middle+/senior разработчик мобильных приложений и SaaS-продуктов может заработать до 390 тысяч рублей, работая удаленно. В Санкт-Петербурге исполнительному директору туристической компании, организующей туры на Кольский полуостров, предлагают зарплату до 250 тысяч рублей.

Инструктору по пилатесу в Москве также предлагают зарплату до 250 тысяч рублей, при условии наличия опыта работы в премиальном сегменте не менее семи лет.

Ранее исследования показали, что в 2023 году большинство жителей России хотели бы в месяц зарабатывать от 50 до 100 тысяч рублей. Каждый пятый участник опроса установил для себя планку в 150 тысяч рублей, а 8% хотят зарабатывать 150–200 тысяч рублей в месяц. Приемлемым для себя заработок ниже 30 тысяч рублей сочли только 2% респондентов.