Названы регионы с наименьшим приростом заражений коронавирусом

https://static.news.ru/photo/fca4d55c-219b-11eb-967a-fa163e074e61_660.jpg Певек. Чукотка Фото: Archives Russian/Russian Look/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса назвал российские регионы, где за минувшие сутки зафиксирован наименьший прирост новых случаев заражения инфекцией.

Как следует из сообщения, официальная статистика отметила всего 0,6% роста в Чувашии. Немного лучше ситуация в Дагестане, где число заболевших увеличилось на 0,5%. На Чукотке за сутки вообще нет прироста COVID-19, там значение равно 0%.

По состоянию на 8 ноября в России выявлено 20 498 новых случаев инфицирования, 286 пациентов умерли и 11 492 человека выздоровели. Таким образом, по официальным данным, за время пандемии в общей сложности заболели 1 774 334 россиянина, из них 30 537 погибли, а 1 324 419 исцелились.

Общее число заражённых, находящихся под наблюдением врачей, на данный момент составляет 419 378 граждан, за сутки этот показатель вырос на 8720 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что число случаев заражения COVID-19 в мире перевалило за 50 миллионов.