За пять лет в России увеличилась доля школьников, которые полностью здоровы или же имеют лишь небольшие отклонения в состоянии здоровья. Вместе с тем в регионах показатели заметно различаются и зависят как от питания учащихся, так и от экологии. Однако, как полагают врачи, абсолютно здоровых детей почти нет, просто многие не до конца обследованы. Как заложить фундамент здоровья ребёнка, выяснял NEWS.ru.

Наибольшая доля школьников первой и второй групп здоровья проживает в Магаданской области (95,1%), Республике Тыва (95%) и Севастополе (94,6%). За ними по показателю следуют Чечня (92,7%) и Бурятия (90,8%). С этими данными Минздрава за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

В свою очередь меньше всего таких учащихся общеобразовательных учреждений в Ненецком автономном округе (63,6%), Ингушетии (67,3%) и Ярославской области (73,3%). Замыкают пятёрку антилидеров Смоленская (74,6%) и Нижегородская (76,4%) области.

В среднем по стране доля учеников с первой и второй группами здоровья составляет 83,3%. За последние годы этот показатель увеличился: на 1 января 2014-го он равнялся 81,1%.

В России учащемуся школы могут присвоить одну из пяти групп здоровья в зависимости от его состояния. Так, в первую группу попадают дети без хронических заболеваний, которые болеют редко или не болеют вовсе. Они имеют нормальное физическое и психическое развитие.

Вторую группу здоровья составляют школьники без хронических недугов, но с функциональными отклонениями, например с неправильно работающим органом. Кроме того, такие дети могут часто или долго болеть.

Третью же группу присваивают тем учащимся, которые имеют хронические болезни с редкими обострениями. К четвёртой группе принадлежат дети, страдающие хроническими заболеваниями, с нарушениями общего состояния и самочувствия после обострения, с затяжным периодом выздоровления после острых болезней.

Пятая группа включает в себя тяжелобольных учащихся, страдающих хроническими заболеваниями, детей-инвалидов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным Минздрава, в России больше всего зарегистрировано школьников со второй группой здоровья — 8,86 млн. Почти вдвое меньше — с первой (3,86 млн) и вчетверо — с третьей (2,21 млн). Примечательно, что число учащихся с пятой группой здоровья (254 тысячи) превышает количество школьников с четвёртой (86 648 человек).

В абсолютных числах детей с первой группой здоровья больше всего проживает в Москве (361,1 тысячи), Московской области (306,5 тысячи), Краснодарском крае (162,4 тысячи), Новосибирской (118, 6 тысячи) и Ростовской (113,8 тысячи) областях.

Распределение школьников по группам здоровья в регионах зависит от ряда факторов, например от качества обследования, наличия полноценных возможностей для диагностики болезней, отметил в беседе с NEWS.ru главный врач одного из медицинских центров педиатр Евгений Тимаков.

Образ жизни, здоровое питание. В дальних регионах всё-таки более здоровое питание плюс воздух. То есть влияют окружающая обстановка, экологическая обстановка, отсутствие мегаполисов, активный образ жизни, семейные традиции. Активные прогулки, здоровое питание — когда люди сами выращивают продукты. Плюс экология — меньше загазованность, меньше промышленных зон. Евгений Тимаков педиатр, инфекционист педиатр, инфекционист

По словам эксперта, вторая группа здоровья у детей встречается наиболее часто по той причине, что в первую попадают в двух случаях: если ребёнка не до конца обследовали или он полностью здоров. Так, у школьников могут быть малые аномалии сердечно-сосудистой системы, глазные или мышечные отклонения, аллергии, плоскостопие, плохая осанка или проблемы с щитовидной железой.

Как подчеркнул врач, здоровье нужно поддерживать с детства — активным образом жизни, закаливанием, исключительно натуральным питанием без фастфуда. При этом с ориентацией на сезон: например, зимой дети едят обработанные химией ягоды, и у них случается аллергия или возникают расстройства пищеварения. Также следует проходить профилактические осмотры, чтобы выявлять заболевания.

Вопрос сохранения здоровья учеников общеобразовательных учреждений находится в поле зрения властей — для этого они принимают ряд мер. Главной из них должно стать обеспечение детей школьным питанием, полагает первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

Самая главная мера — это школьное питание. Надо заложить основы здоровья именно в рамках программы школьного питания. Плюс учащение проведения уроков физической культуры. И всё, что связано с детским здоровьем — это, безусловно, те элементы программы по детскому здравоохранению, которые принимаются, но вне школьной программы. Это строительство детских больниц, поликлиник. Валерий Рязанский первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике

Он добавил в беседе с NEWS.ru, что следует строить школы, отвечающие требованиям здравоохранения. В частности, при них обязательно должны быть спортсооружения.

В мае вступил в силу закон о бесплатном горячем питании для младшеклассников, которое они с начала учебного года смогут получать раз в день.