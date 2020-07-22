За пять лет в России увеличилась доля школьников, которые полностью здоровы или же имеют лишь небольшие отклонения в состоянии здоровья. Вместе с тем в регионах показатели заметно различаются и зависят как от питания учащихся, так и от экологии. Однако, как полагают врачи, абсолютно здоровых детей почти нет, просто многие не до конца обследованы. Как заложить фундамент здоровья ребёнка, выяснял NEWS.ru.
Наибольшая доля школьников первой и второй групп здоровья проживает в Магаданской области (95,1%), Республике Тыва (95%) и Севастополе (94,6%). За ними по показателю следуют Чечня (92,7%) и Бурятия (90,8%). С этими данными Минздрава за 2019 год ознакомился NEWS.ru.
В свою очередь меньше всего таких учащихся общеобразовательных учреждений в Ненецком автономном округе (63,6%), Ингушетии (67,3%) и Ярославской области (73,3%). Замыкают пятёрку антилидеров Смоленская (74,6%) и Нижегородская (76,4%) области.
В среднем по стране доля учеников с первой и второй группами здоровья составляет 83,3%. За последние годы этот показатель увеличился: на 1 января 2014-го он равнялся 81,1%.
В России учащемуся школы могут присвоить одну из пяти групп здоровья в зависимости от его состояния. Так, в первую группу попадают дети без хронических заболеваний, которые болеют редко или не болеют вовсе. Они имеют нормальное физическое и психическое развитие.
Вторую группу здоровья составляют школьники без хронических недугов, но с функциональными отклонениями, например с неправильно работающим органом. Кроме того, такие дети могут часто или долго болеть.
Третью же группу присваивают тем учащимся, которые имеют хронические болезни с редкими обострениями. К четвёртой группе принадлежат дети, страдающие хроническими заболеваниями, с нарушениями общего состояния и самочувствия после обострения, с затяжным периодом выздоровления после острых болезней.
Пятая группа включает в себя тяжелобольных учащихся, страдающих хроническими заболеваниями, детей-инвалидов.
По данным Минздрава, в России больше всего зарегистрировано школьников со второй группой здоровья — 8,86 млн. Почти вдвое меньше — с первой (3,86 млн) и вчетверо — с третьей (2,21 млн). Примечательно, что число учащихся с пятой группой здоровья (254 тысячи) превышает количество школьников с четвёртой (86 648 человек).
В абсолютных числах детей с первой группой здоровья больше всего проживает в Москве (361,1 тысячи), Московской области (306,5 тысячи), Краснодарском крае (162,4 тысячи), Новосибирской (118, 6 тысячи) и Ростовской (113,8 тысячи) областях.
Распределение школьников по группам здоровья в регионах зависит от ряда факторов, например от качества обследования, наличия полноценных возможностей для диагностики болезней, отметил в беседе с NEWS.ru главный врач одного из медицинских центров педиатр Евгений Тимаков.
Образ жизни, здоровое питание. В дальних регионах всё-таки более здоровое питание плюс воздух. То есть влияют окружающая обстановка, экологическая обстановка, отсутствие мегаполисов, активный образ жизни, семейные традиции. Активные прогулки, здоровое питание — когда люди сами выращивают продукты. Плюс экология — меньше загазованность, меньше промышленных зон.
По словам эксперта, вторая группа здоровья у детей встречается наиболее часто по той причине, что в первую попадают в двух случаях: если ребёнка не до конца обследовали или он полностью здоров. Так, у школьников могут быть малые аномалии сердечно-сосудистой системы, глазные или мышечные отклонения, аллергии, плоскостопие, плохая осанка или проблемы с щитовидной железой.
Как подчеркнул врач, здоровье нужно поддерживать с детства — активным образом жизни, закаливанием, исключительно натуральным питанием без фастфуда. При этом с ориентацией на сезон: например, зимой дети едят обработанные химией ягоды, и у них случается аллергия или возникают расстройства пищеварения. Также следует проходить профилактические осмотры, чтобы выявлять заболевания.
Вопрос сохранения здоровья учеников общеобразовательных учреждений находится в поле зрения властей — для этого они принимают ряд мер. Главной из них должно стать обеспечение детей школьным питанием, полагает первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.
Самая главная мера — это школьное питание. Надо заложить основы здоровья именно в рамках программы школьного питания. Плюс учащение проведения уроков физической культуры. И всё, что связано с детским здоровьем — это, безусловно, те элементы программы по детскому здравоохранению, которые принимаются, но вне школьной программы. Это строительство детских больниц, поликлиник.
Он добавил в беседе с NEWS.ru, что следует строить школы, отвечающие требованиям здравоохранения. В частности, при них обязательно должны быть спортсооружения.
В мае вступил в силу закон о бесплатном горячем питании для младшеклассников, которое они с начала учебного года смогут получать раз в день.
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