https://static.news.ru/photo/aaa57636-eaaf-11e9-b249-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В России за четыре года количество пенсионеров, страдающих психическими расстройствами и расстройствами поведения, сократилось на 14%. Согласно данным Минздрава РФ, с которыми ознакомился News.ru, показатели снизились с 3681,3 случая на 100 тыс. населения старше трудоспособного возраста (с 55 лет у женщин и с 60 лет у мужчин) в 2015 году до 3167,5 в 2018 году.

Больше всего таких психически больных в 2018 году было зарегистрировано в Ямало-Ненецком автономном округе (6016,9 на 100 тыс. населения старше трудоспособного возраста), Орловской области (5758,4) и Республике Марий Эл (5753).

Самые низкие показатели зафиксированы в Чеченской Республике (857,3 на 100 тыс. населения старше трудоспособного возраста), Республике Ингушетия (1240,7) и Псковской области (1755).

10 октября при поддержке ВОЗ в мире отмечается День психического здоровья. Его цель — повысить информированность населения в вопросах профилактики и лечения психических расстройств и заболеваний.

Как ранее писал News.ru, Минздраву предлагают внедрить обязательное тестирование будущих супругов на предмет наличия склонностей к психиатрическим и иным ментальным расстройствам, которые потенциально могут оказать разрушительное влияние на их будущую совместную жизнь в качестве супругов.