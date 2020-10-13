Названы регионы, где хуже всего реализуется мусорная реформа

https://static.news.ru/photo/7271864c-0d22-11eb-8ad0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в рамках своего выступления на заседании комитета Государственной думы по экологии и окружающей среде назвал регионы России, где хуже всего на данный момент реализуется начавшаяся в стране в 2019 году реформа отрасли обращения с отходами.

Он отметил, что субъектами-аутсайдерами являются Республика Тыва, Хабаровский край, ЕАО и Архангельская область. Там, подчеркнул Кобылкин, реформа идёт тяжело и её результатов пока не наблюдается.

Лидерами по реформированию системы обращения с отходами стали Московская, Нижегородская области, Татарстан, Тюменская область, Мордовия, Ивановская и Саратовская области, — цитирует министра РИА Новости.

Ранее СП опубликовала «Бюллетень Счётной палаты», посвящённый мусорной реформе, в котором ведомство Алексея Кудрина признало фактический провал инициатив по наведению порядка с отходами и констатировало «неблагополучную» ситуацию.

Как ранее писал NEWS.ru, о первых опасениях в связи с вероятным провалом так называемой мусорной реформы начали говорить ещё в мае 2020 года. Планы РЭО противоречат целям реформы, которая предусматривает создание современной системы управления отходами и их переработку, отмечали тогда эксперты.