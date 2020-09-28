Счётная плата заявила о неблагополучной обстановке с мусором в России

https://static.news.ru/photo/af1d343c-01f2-11eb-8c39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Счётная палата России опубликовала «Бюллетень Счётной палаты», посвящённый мусорной реформе, в котором ведомство Алексея Кудрина признало фактический провал инициатив по наведению порядка с отходами и констатировало «неблагополучную» ситуацию, свидетельствует этот документ.

Во вступлении к «Бюллетеню» аудитор палаты Михаил Мень отметил, что экономике России необходим переход к циклической экономике, которая характеризуется преобразованием отходов в ресурсы повторного применения, а не в безвозвратные отходы, сказано в документе.

Мень добавил, что на необходимость такого перехода ранее обратил внимание и президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию.

Эту задачу призвана решить начатая в 2014 году масштабная реформа в сфере обращения с отходами. Учитывая остроту и актуальность проблемы, мониторинг и контроль реализации реформы стали одним из фокусов внимания Счётной палаты, — заявил аудитор.

Далее в документе отмечается, что в 2019 году (данные территориальных схем обращения с отходами) Россия произвела 65 млн тонн твёрдых коммунальных отходов (ТКО). В среднем это по 450 кг на человека. При этом вся эта масса отходов преимущественно была подвергнута захоронению — более 90% отходов сегодня вывозится на свалки, сказано в докладе ведомства.

Там же содержится однозначный вывод по состоянию мусорных полигонов в России: при нынешних темпах роста количества ТКО в 1-2% в год свалки в 32 субъектах страны будут переполнены уже к 2024 году. 17 из этих полигонов не выдержат нагрузки уже в 2022 году, счтают аудиторы.

Отдельной бедой, добавляют они, являются несанкционированные свалки. Всего за 2019 год органами исполнительной власти субъектов было выявлено 27,1 тыс. таких незарегистрированных полигонов. В целом Счётная палата назвала ситуацию с отходами в России неблагополучной и даже «близкой к критической».

Ответственными за провал мусорной реформы в ведомстве Кудрина считают федеральные и региональные власти. Например, Министерство природных ресурсов России не подготовило нужные нормативные акты, вследствие чего регионы не смогли приступить к реформе. ПАО «Российский экологический оператор» (РЭО) с подачи министерства работало неэффективно, а также не подготовило единый реестр по учёту ТКО, сказано в докладе.

Как сообщал NEWS.ru, о первых опасениях в связи с вероятным провалом так называемой мусорной реформы начали говорить еще в мае 2020 года. Планы РЭО противоречат целям реформы, которая предусматривает создание современной системы управления отходами и их переработку, отмечали тогда эксперты.

Еще в декабре 2019 года глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил в письме главам регионов, что региональные операторы столкнулись с серьёзными трудностями с оплатой услуг за вывоз мусора. В перспективе накопившиеся проблемы грозят похоронить мусорную реформу, заявлял он.