Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин 10 декабря направил в адрес глав регионов письмо, где сообщил, что региональные операторы испытывают серьёзные трудности с оплатой услуг за вывоз мусора. Итогом может стать «мусорный коллапс», предупредил министр. Физические и особенно юридические лица пренебрегают платежами за вывоз мусора, причём уровень неплатежей юрлиц достиг уже 70%. Эксперты в сфере ЖКХ, к которым NEWS.ru обратился с просьбой прокомментировать ход мусорной реформы, предположили, что юрлица после письма Кобылкина обяжут оплатить долги через суд. Однако винить только неплательщиков в том, что реформа не пошла, было бы несправедливо — к региональным операторам тоже есть претензии.
Министр в своём письме высказал опасения, что часть регоператоров может обанкротиться и утилизация мусора замрёт. В связи с этим властям на местах предложено принять целый ряд мер, и в том числе ликвидировать задолженность бюджетных учреждений перед региональными операторами, а также подумать над возможной компенсацией региональным мусорным операторам выпадающих доходов компаний.
В России в качестве региональных операторов работает более 200 компаний — именно эту цифру назвал в своём интервью в начале ноября Денис Буцаев, на тот момент занимавший должность главы Российского экологического оператора — организации, ответственной за мусорную реформу. Спустя несколько недель в его кресле уже сидел Михаил Мень, экс-министр ЖКХ. Смену руководства оператора можно считать мерой по спасению ситуации, считает Игорь Кокин, эксперт Центра федеральных, региональных и сетевых проектов Института управления и регионального развития. Он подтвердил: действительно, операторы с низким уровнем собираемости оплаты за их услуги сегодня уже подходят к банкротству. В качестве экстренных мер поменяли не только Буцаева, но и замминистра природных ресурсов, то есть состоялась «комплексная замена». Новая команда призвана решить проблемы «пробуксовывающей» реформы.
Реформа пробуксовывает. В значительной степени это происходит от того, что не только юрлица, но и физические лица тоже не оплачивают в полном объёме счета, которые им выставляют региональные операторы. Во-первых, потому, что это стало намного дороже, чем было раньше. Многие просто не заложили в сметы такую сумму расходов. Во-вторых, регоператоры довольно избирательно подходят к видам твёрдых бытовых отходов: многие виды отходов не берут или требуют за их вывоз дополнительную плату. В-третьих, регоператоры не смогли выстроить нормальные отношения с потребителями. И так далее — вопросов к реформе очень много.
Константин Крохин, председатель Союза жилищных организаций Москвы, уверен, что основная часть должников — это бюджетополучатели, то есть социальные учреждения, военные и тому подобное, так называемый неотключаемый сектор. У таких организаций есть задолженность не только за вывоз мусора, но и за иные коммунальные услуги, и эксперт объясняет это экономическими причинами.
Бюджетное распределение так построено, что подавляющее большинство регионов (90%) — дотационные. В условиях сокращения и без того малой налоговой базы иссякает источник финансирования со стороны местных властей. Например, подоходный налог — это местный налог. Если белые доходы населения падают, то местным властям сложнее финансировать организации-бюджетополучатели. Исполнительные власти раньше в суд не подавали на бюджетополучателей, исходя из принципа «ворон ворону глаз не выклюет»: госорганы обходили стороной другие госучреждения, потому что это перекладывание государственных денег из одного кармана в другой. Теперь, скорее всего, эта джентльменская договорённость будет нарушена, и в судебном порядке юрлица обяжут оплатить долги через судебные решения. Это повысит сборы и поможет региональным операторам.
Регоператоры, по словам специалиста, «выиграли тендеры, вложили деньги в технику, поделили рынок, а рынок оказался не очень ликвидным». И виновато в этом, как выяснилось, не население, а бюджетополучатели и подконтрольные государству предприятия.
Это чисто лоббистская проблема, конфликт интересов: Минприроды защищает интересы региональных операторов, региональные бюджеты опосредованно защищают интересы потребителей. Поставщики могут сказать ультимативно: «Ребята, либо вы заплатите, либо бы мы начнём нарушать другие договорённости, вам же будет хуже — давайте платите», — рассказал Крохин.
Председатель Союза жилищных организаций Москвы считает, что подобные ультиматумы дадут не 100% результат, а лишь частичный. Юрлица оплатят часть долга, чтобы можно было дальше работать. Кардинально ничего не изменится, потому что «бюджетополучатели недофинансируются государством, которое обязано их снабжать деньгами». А вопрос изменения межбюджетных отношений лежит вне компетенции губернаторов, регионов и так далее — это политический вопрос. С точки зрения Крохина, всё, что происходит сегодня, это не более, чем сотрясание воздуха, которое «закончится какой-то подачкой».
На «мусорный рынок» вышли очень опытные игроки, они понимали, чем они рискуют. Там нет случайных людей, нет бизнесменов из среднего класса. Им (региональным операторам. — NEWS.ru) бросят сейчас каких-то денег, чтобы они не разорились, чтобы техника не разрушилась и народ не уволился, всё-таки они сделали серьёзные вложения, чтобы мусорная реформа заработала. Но она не заработала, и теперь все ждут, что государство сейчас начнёт финансировать этот проект, — поделился своими мыслями Крохин.
К тому, что вопросом в конце концов займётся государство на деньги налогоплательщиков, население постепенно подготавливают, считает эксперт: «сейчас заявили, что не платят юрлица, затем расскажут, что не платит всё население». В итоге будут выделены какие-то бюджетные средства на решение этой проблемы. Что же касается упоминания о банкротстве регоператоров, то, как отметил спикер, «в нашей системе банкротство — очень условная вещь». Оно может быть вынужденным, а может просто быть инициировано самим собственником с целью ухода от кредиторов.
В понимании же Игоря Кокина реформа будет идти планомерно, и во многом её исход зависит от того, как поведёт себя новая команда Российского экологического оператора и ответственные лица в Минприроды.
Сейчас пересматриваются нормативы, тарифы, меняется руководство в данной сфере. Постепенно приведут к соответствию цели, задачи и методы достижения этих целей, — считает Кокин. — Новые люди, ответственные за реформу, только-только пришли, в ноябре. Пока они присматриваются к тому, что происходит. Оценивать их действия сегодня сложно. Надо посмотреть, что они станут делать, для начала — какие нормативные акты они станут издавать. Тогда будет понятна их позиция.
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