Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин 10 декабря направил в адрес глав регионов письмо, где сообщил, что региональные операторы испытывают серьёзные трудности с оплатой услуг за вывоз мусора. Итогом может стать «мусорный коллапс», предупредил министр. Физические и особенно юридические лица пренебрегают платежами за вывоз мусора, причём уровень неплатежей юрлиц достиг уже 70%. Эксперты в сфере ЖКХ, к которым NEWS.ru обратился с просьбой прокомментировать ход мусорной реформы, предположили, что юрлица после письма Кобылкина обяжут оплатить долги через суд. Однако винить только неплательщиков в том, что реформа не пошла, было бы несправедливо — к региональным операторам тоже есть претензии.

Министр в своём письме высказал опасения, что часть регоператоров может обанкротиться и утилизация мусора замрёт. В связи с этим властям на местах предложено принять целый ряд мер, и в том числе ликвидировать задолженность бюджетных учреждений перед региональными операторами, а также подумать над возможной компенсацией региональным мусорным операторам выпадающих доходов компаний.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России в качестве региональных операторов работает более 200 компаний — именно эту цифру назвал в своём интервью в начале ноября Денис Буцаев, на тот момент занимавший должность главы Российского экологического оператора — организации, ответственной за мусорную реформу. Спустя несколько недель в его кресле уже сидел Михаил Мень, экс-министр ЖКХ. Смену руководства оператора можно считать мерой по спасению ситуации, считает Игорь Кокин, эксперт Центра федеральных, региональных и сетевых проектов Института управления и регионального развития. Он подтвердил: действительно, операторы с низким уровнем собираемости оплаты за их услуги сегодня уже подходят к банкротству. В качестве экстренных мер поменяли не только Буцаева, но и замминистра природных ресурсов, то есть состоялась «комплексная замена». Новая команда призвана решить проблемы «пробуксовывающей» реформы.

Реформа пробуксовывает. В значительной степени это происходит от того, что не только юрлица, но и физические лица тоже не оплачивают в полном объёме счета, которые им выставляют региональные операторы. Во-первых, потому, что это стало намного дороже, чем было раньше. Многие просто не заложили в сметы такую сумму расходов. Во-вторых, регоператоры довольно избирательно подходят к видам твёрдых бытовых отходов: многие виды отходов не берут или требуют за их вывоз дополнительную плату. В-третьих, регоператоры не смогли выстроить нормальные отношения с потребителями. И так далее — вопросов к реформе очень много. Игорь Кокин эксперт Центра федеральных, региональных и сетевых проектов Института управления и регионального развития эксперт Центра федеральных, региональных и сетевых проектов Института управления и регионального развития

Константин Крохин, председатель Союза жилищных организаций Москвы, уверен, что основная часть должников — это бюджетополучатели, то есть социальные учреждения, военные и тому подобное, так называемый неотключаемый сектор. У таких организаций есть задолженность не только за вывоз мусора, но и за иные коммунальные услуги, и эксперт объясняет это экономическими причинами.

Бюджетное распределение так построено, что подавляющее большинство регионов (90%) — дотационные. В условиях сокращения и без того малой налоговой базы иссякает источник финансирования со стороны местных властей. Например, подоходный налог — это местный налог. Если белые доходы населения падают, то местным властям сложнее финансировать организации-бюджетополучатели. Исполнительные власти раньше в суд не подавали на бюджетополучателей, исходя из принципа «ворон ворону глаз не выклюет»: госорганы обходили стороной другие госучреждения, потому что это перекладывание государственных денег из одного кармана в другой. Теперь, скорее всего, эта джентльменская договорённость будет нарушена, и в судебном порядке юрлица обяжут оплатить долги через судебные решения. Это повысит сборы и поможет региональным операторам. Константин Крохин председатель Союза жилищных организаций Москвы, специалист по проблемам ЖКХ председатель Союза жилищных организаций Москвы, специалист по проблемам ЖКХ

Регоператоры, по словам специалиста, «выиграли тендеры, вложили деньги в технику, поделили рынок, а рынок оказался не очень ликвидным». И виновато в этом, как выяснилось, не население, а бюджетополучатели и подконтрольные государству предприятия.

Это чисто лоббистская проблема, конфликт интересов: Минприроды защищает интересы региональных операторов, региональные бюджеты опосредованно защищают интересы потребителей. Поставщики могут сказать ультимативно: «Ребята, либо вы заплатите, либо бы мы начнём нарушать другие договорённости, вам же будет хуже — давайте платите», — рассказал Крохин.

Председатель Союза жилищных организаций Москвы считает, что подобные ультиматумы дадут не 100% результат, а лишь частичный. Юрлица оплатят часть долга, чтобы можно было дальше работать. Кардинально ничего не изменится, потому что «бюджетополучатели недофинансируются государством, которое обязано их снабжать деньгами». А вопрос изменения межбюджетных отношений лежит вне компетенции губернаторов, регионов и так далее — это политический вопрос. С точки зрения Крохина, всё, что происходит сегодня, это не более, чем сотрясание воздуха, которое «закончится какой-то подачкой».

На «мусорный рынок» вышли очень опытные игроки, они понимали, чем они рискуют. Там нет случайных людей, нет бизнесменов из среднего класса. Им (региональным операторам. — NEWS.ru) бросят сейчас каких-то денег, чтобы они не разорились, чтобы техника не разрушилась и народ не уволился, всё-таки они сделали серьёзные вложения, чтобы мусорная реформа заработала. Но она не заработала, и теперь все ждут, что государство сейчас начнёт финансировать этот проект, — поделился своими мыслями Крохин.

К тому, что вопросом в конце концов займётся государство на деньги налогоплательщиков, население постепенно подготавливают, считает эксперт: «сейчас заявили, что не платят юрлица, затем расскажут, что не платит всё население». В итоге будут выделены какие-то бюджетные средства на решение этой проблемы. Что же касается упоминания о банкротстве регоператоров, то, как отметил спикер, «в нашей системе банкротство — очень условная вещь». Оно может быть вынужденным, а может просто быть инициировано самим собственником с целью ухода от кредиторов.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В понимании же Игоря Кокина реформа будет идти планомерно, и во многом её исход зависит от того, как поведёт себя новая команда Российского экологического оператора и ответственные лица в Минприроды.