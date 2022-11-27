Названы причины, по которым доллар поставили на паузу Аналитик Кравченко: ослабление доллара связано с сигналами ФРС по процентной ставке

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Доллар США на протяжении 2022 года демонстрировал рост к основным мировым валютам, однако в ноябре произошел некоторый откат. По мнению начальника отдела банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрия Кравченко, это связано с определенными сигналами Федеральной резервной службы (ФРС). Об этом он рассказал агентству ПРАЙМ.

По словам эксперта, ФРС подала сигнал о возможном замедлении шага повышения процентной ставки, именно это поспособствовало росту аппетита к риску у инвесторов и уход из защитного доллара.

Теперь же инвесторы смотрят не только на дальнейшую политику регулятора, но и на макроэкономические показатели — такие, как динамика ВВП и инфляция. Если ФРС продолжит проводить жесткую политику роста ставок и экономика продолжит ухудшаться, это приведет к усилению покупок доллара, резюмировал Кравченко.

Ранее стало известно, что валютные сбережения россиян в банках опустились до уровня 2012 года. Это следует из статистики, опубликованной Центробанком. По состоянию на 1 ноября остатки иностранных средств на счетах и депозитах жителей страны оказались меньше $60 млрд.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предупредил, что ухудшение геополитической обстановки может привести к экономическому спаду и последующему укреплению доллара США. Он посоветовал россиянам в этой связи хранить часть своих сбережений в иностранной валюте, желательно — дружественных стран, поскольку, по его словам, усиливающийся доллар и евро сохраняют свою токсичность.