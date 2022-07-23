Названы особые пенсионные льготы для женщин Эксперт Ключник: женщины с пятью и более детьми могут выйти на пенсию в 50 лет

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Для получения страховой пенсии по старости женщинам, как и мужчинам, необходимо накопить минимальный стаж от 12 лет (с 2024 гоад — от 15 лет) и количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) не менее 21 (с 2025 года — 30). Также для этого необходимо достижение пенсионного возраста (56,5 года, с 2028 года — 60 лет). Однако некоторые женщины имеют возможность выйти на пенсию раньше обозначенного срока. Об этом в беседе с агентством ПРАЙМ рассказал директор по развитию АО «НПФ Эволюция» Дмитрий Ключник.

Выйти на пенсию раньше установленного законом возраста могут многодетные матери. Женщинам с пятью и более детьми пенсия назначается в 50 лет, — сказал он.

При наличии трёх или четырёх детей пенсия назначается на три и четыре года раньше пенсионного возраста, соответственно. Однако женщине всё равно необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа.

Помимо этого, досрочный выход на пенси. возможен для женщин, работавших в районах Крайнего Севера, накопивших 37 и более лет трудового стажа и для презставительниц социально значимых и опасных профессий.

Ранее эксперт Анастасия Киреева заявила, что российские пенсионеры могут повысить размер пенсии на 4,5 тысячи рублей. Для этого нужно подтвердить «выпавший» трудовой стаж. Чаще всего с проблемой неучтенного трудового опыта сталкиваются люди преклонного возраста, работавшие в советскую эпоху, особенно на стыке 1980-х и 1990-х годов.