Названы наиболее подверженные алкоголизму профессии

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Представители некоторых профессий находятся в группе риска заболеваемости алкоголизмом. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала научный сотрудник отделения амбулаторной медицинской реабилитации филиала НМИЦПН имени В.П. Сербского Ольга Коротина.

По её словам, это могут быть те люди, работа которых связана с проверяющей или контрольной деятельностью, а также с частым посещением конференций. Кроме того, это представители музыкальной отрасли. В частности, рэпа или хип-хопа, рока, где потребление спиртного или наркотиков предполагается субкультурой.

Кроме того, алкогольной зависимостью могут заболевать мужчины, занимающиеся тяжёлым физическим трудом.

Представители таких сфер, как торговля, общепит. Есть перечень профессий, отличающихся повышенной психологической сложностью. Как ни странно, это военные, водители. Представители артистической среды, актёры. Это всё связано с тем, что не каждый человек может справиться со стрессом. А так как алкоголь у нас считается веществом, которое снимает стресс, то к этому варианту очень многие и прибегают. Хотя это неправильно, — добавила Коротина.

Алкоголизму подвержены в первую очередь люди, имеющие психологические проблемы, отметил клинический психолог Валентин Денисов-Мельников. Однако рабочие профессии наиболее подвержены риску зависимости. Но алкоголизмом страдают и люди умственного труда, если у них что-то не получается или человек занят не «своим» делом.

Скучно, грустно, противно. Они чувствуют, что живут не свою жизнь. Есть такое понятие: нет бездарных людей, есть люди, которые занимаются не своим делом. Их душа это чувствует, сопротивляется. И выражает свой протест деструктивным поведением, в том числе алкоголизмом. Кроме того, алкоголь помогает людям, которые чувствуют себя очень зажатыми. Часто алкоголь используется как оправдание для чего-то. Когда человек не решает свои психологические проблемы, а топит их в алкоголе как в релаксанте, постепенно формируется алкогольная зависимость. Проблема, которая не решается, со временем становится только острее, — пояснил он в беседе с NEWS.ru.

У склонных к алкоголизму людей появляются повышенная тревожность и страх, заключил Денисов-Мельников.

Ранее NEWS.ru писал, что в России предлагают запретить алкоголикам занимать руководящие должности.