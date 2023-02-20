Названо безопасное для фигуры количество блинов Диетолог Нефедова рассказала, какая порция блинов не навредит фигуре

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Блины хоть и традиционное русское блюдо, но достаточно калорийное и может привести к набору веса, заявила в эфире радио Sputnik врач-диетолог и нутрициолог Наталья Нефедова. Она предупредила, что один блин содержит в среднем от 120 до 150 килокалорий, и если вы планируете есть их каждый день в течение всей недели, лучше употреблять не более одного-двух блинов в первой половине дня.

Если вы готовите блины всего один раз за всю Масленицу, то порцию можно увеличить до четырех — шести блинов, в зависимости от их размера и толщины. Кроме того, диетолог посоветовала выбирать несладкие начинки и употреблять блины как десерт в ограниченных количествах, например, с начинкой из хорошей жирной рыбы.

Чтобы уменьшить количество калорий, можно печь блины без масла на специальной сковороде и использовать цельнозерновую, гречневую или полбяную муку с минимальным количеством сахара.

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что здоровому человеку не следует отказываться от употребления пельменей, главное соблюдать меру. По ее словам, порции в 200–250 граммов вполне достаточно.