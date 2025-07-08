Гости думали, весь день готовила. А всего час! Блинные мешочки с жюльеном!

Гости думали, весь день готовила. А всего час! Блинные мешочки с жюльеном!

Блинные мешочки с жюльеном из красной рыбы — праздник на тарелке! Этот рецепт — мой коронный номер для особых случаев. Нежные блинчики, сочная красная рыба и сливочная заливка — сочетание, от которого гости всегда в восторге!

Готовим вместе:

Приготовьте обычные тонкие блинчики (молоко + яйца + мука) диаметром около 15 см. Для начинки нарежьте 300 г красной рыбы кубиками, обжарьте с луком до полуготовности.

Смешайте 200 мл сливок, 1 яйцо, 100 г тертого сыра, соль и перец. В центр каждого блина выложите рыбу, полейте сливочной смесью. Аккуратно соберите края мешочком, закрепите ниткой из зеленого лука.

Выложите в форму, посыпьте сыром и запекайте 15 минут при 180 °C до золотистой корочки.

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