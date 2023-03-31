Назван единственный способ удаления аккаунта на «Госуслугах» Минцифры: удалить учетную запись на «Госуслугах» можно только при посещении МФЦ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Удаление учетной записи на «Госуслугах» стало возможным только при посещении МФЦ, сообщили в Telegram-канале Минцифры. Функцию удаления аккаунта на портале отключили из-за участившихся случаев взлома, объяснили в ведомстве. Россиян также заверили, что удаление страницы с «Госуслуг» не является уклонением от призыва на службу в армии.

В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на Госуслугах, в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учетной записи злоумышленниками, принято решение отключить эту функцию на портале. Теперь удалить учётную запись возможно только при посещении МФЦ, — говорится в сообщении Минцифры.

Россиянам также напомнили, что отключить уведомления от госорганов на «Госуслугах» можно в разделе «Уведомления» личного кабинета.

Удаление аккаунта на «Госуслугах» не является уклонением от службы в армии, — добавили в министерстве.

В службе поддержки «Госуслуг» при этом сообщили РБК, что функция удаления личного кабинета перестала быть доступной из-за ошибки «технического формата». Представители портала заверили, что «проблему» в скором времени решат, при этом признав, что «пока непонятно», как можно будет удалить страницу.