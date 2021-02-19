Навальный предложил освободить его в зале суда

https://static.news.ru/photo/1564d324-734c-11eb-8bbd-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Осуждённый оппозиционер Алексей Навальный на выездном заседании Мосгорсуда по обжалованию вынесенного ему приговора заявил, что предпочёл бы добиться собственного освобождения в зале суда.

На вопрос Навального о том, почему заседание Мосгорсуда проходит в помещении Бабушкинского суда, судья ответила, что данное решение было принято для того, чтобы сэкономить время и силы для участников процесса. Позже сегодня оппозиционера ждёт ещё одно заседание — в том же самом здании.

В ваших интересах это было сделано, чтобы ваши адвокаты не ездили по городу. Тем более это вам даже лучше, поскольку адвокаты присутствуют здесь лично. А если бы рассматривали в Мосгорсуде, то это было бы по видеосвязи, — сказала судья.

Навальный возразил, что считает лучшим для себя полное оправдание и освобождение в зале суда.

Было бы ещё лучше, если бы вы меня освободили. Там было решение ЕСПЧ соответствующее, — возразил оппозиционер.

Судья пообещала вернуться к этому вопросу в ходе заседания.

20 февраля Алексей Навальный станет участником двух судебных заседаний. Утром Мосгорсуд проводит слушания по апелляции адвокатов Навального на решение Симоновского суда Москвы о замене условного срока для блогера на реальный. Позже вечером Бабушкинский суд вернётся к рассмотрения дела по обвинению Навального в клевете в отношении ветерана ВОВ Игната Артёменко.

Утром 20 февраля NEWS.ru сообщал, что Навального на автозаке доставили в здание Бабушкинского суда, где пройдут оба заседания.