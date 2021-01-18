Навальный назвал беззаконием суд в отделе полиции

https://static.news.ru/photo/489ce0b8-5995-11eb-9f9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: navalny/Instagram.com

Оппозиционный политик Алексей Навальный, задержанный накануне в аэропорту Шереметьево, назвал «беззаконием в наивысшей степени» выездное заседание Химкинского городского суда по иску ФСИН, которое проходит во 2-м отделе УМВД по городскому округу Химки. У здания в данный момент собралось порядка 200 человек, многие скандируют «Свободу!», «Отпускай!».

Почему заседание суда происходит в полиции, я не понимаю. Это невозможно — то, что происходит здесь. Это в наивысшей степени беззаконие, — заявил Навальный на видео, размещённом в его Telegram-канале.

Он уточнил, что не знал о суде, из камеры его вывели якобы на встречу с адвокатами и только потом выяснилось, что его ведут на открытое заседание, где будет рассматриваться вопрос о взятии под стражу по ходатайству начальника полиции.

Навальный попросил пустить на заседание представителей СМИ, которые собрались у отделения полиции. В результате, по его словам, на суд были допущены только журналисты двух СМИ и пресс-служба ГУВД.

Я выступаю за то, чтобы этот процесс был максимально открытым, чтобы все СМИ имели возможность наблюдать за этим удивительным абсурдом, который здесь происходит. Я хочу, чтобы пустили всех,— сказал он.

Однако судья отказала Навальному в этой просьбе.

Как писал NEWS.ru, представители пресс-службы ГУ МВД по Московской области пояснили, что заседание по Алексею Навальному проходит не в суде, а в химкинском отделе полиции из-за того, что в настоящее время отсутствуют актуальные данные тестов блогера на наличие коронавирусной инфекции.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января. В аэропорту Шереметьево он был задержан сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН по Москве за многократные нарушения испытательного срока. Навальный был осуждён условно и с 29 декабря находится в розыске.