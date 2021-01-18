Навального повезут в «Матросскую тишину»

https://static.news.ru/photo/a891fa2e-59a6-11eb-b580-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Блогера Алексея Навального, задержанного накануне, перевезут в «Матросскую тишину».

Навальный был задержан 17 января на паспортном контроле в столичном аэропорту Шереметьево. Блогер прилетел из Берлина после лечения. Адвоката и жену к нему не пустили. Как пояснили во ФСИН, Навальный был задержан из-за отказа исполнять требования суда и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Что касается якобы отравления Навального, то в ведомстве указали на статью в журнале Lancet на основе материалов немецкой клиники Charité. В публикации отмечается, что отравленного «Новичком» пациента организации выписали 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия его болезни».

Ранее адвокат Зелимхан Бициев сообщил NEWS.ru, какие меры могут быть приняты к вернувшемуся в Россию из Германии оппозиционеру Алексею Навальному.