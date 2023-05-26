«Наши лучше»: военный эксперт рассказал об американском ЗРК NASAMS Военный эксперт Леонков назвал ЗРК NASAMS уступающим российским в обнаружении целей

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Зенитный ракетный комплекс NASAMS

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS совместного американо-норвежского производства по техническим характеристикам и возможностям во многом уступает российским аналогам, рассказал в беседе с Lenta.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, в частности, речь идет о возможности обнаружения и уничтожения различных целей.

Наши комплексы лучше и по техническим характеристикам, и по возможностям. У нас есть «Бук-М2», «Бук-М3», которые намного лучше работают по целям, лучше их обнаруживают, лучше сбивают, — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что NASAMS — это зенитно-ракетный комплекс средней дальности, работающий с управляемыми ракетами AIM-120 класса «воздух — воздух», которые успешно уничтожаются российскими военными.

Издание уточняет, что в Пентагоне указали на острую потребность Украины в наращивании вооружений, в связи с чем Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Киеву одной единицы ЗРК NASAMS и необходимого оборудования на $285 млн.

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин назвал российский МиГ-31 единственным российским истребителем, способным уйти от ракеты ЗРК на скорости. Эксперт объяснил, что боеприпас «задохнется бегать за ним», поскольку МиГ-31 развивает скорость 3100 км/ч.