Назван истребитель ВС РФ, способный «убежать» от зенитной ракеты Военный обозреватель Суконкин: от ракеты ЗРК уйти на скорости может только МиГ-31, снаряд «выдохнется»

Фото: MOD Russia/Global Look Press

МиГ-31

Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что единственным российским истребителем, способным уйти от ракеты ЗРК на скорости, является сверхзвуковой МиГ-31. Он объяснил, что боеприпас «задохнется бегать за ним». Собеседник отметил, что МиГ-31 развивает скорость 3100 километров в час.

Скорее всего, у нас только МиГ-31 убежит на скорости от зенитной ракеты. Он развивает скорость около 3100 километров в час, в зависимости от модификации, ракета задохнется за ним бегать, выработает ресурс по дальности полета, — считает Суконкин.

Он также отметил в беседе с NEWS.ru, что ЗРК «Тор», «Панцирь-С», «Бук» способны отбить массированную ракетную атаку ВСУ. По его словам, сбивать все подряд также могут «Стрела-10» и БАЗ-5937 «Оса» на трехосном плавающем шасси. Суконкин не оставил без внимания и комплексы С-300, которые, по его предположениям, «скорее всего, уже по земле научили бить на дальности, о которой говорить нельзя». Также на вооружении российской армии стоят МиГ-31, специально разработанные для перехвата крылатых ракет.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО перехватили крылатую ракету большой дальности Storm Shadow, а также сбили десять снарядов HIMARS и семь противорадиолокационных ракет HARM.