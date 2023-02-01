Нарышкин: НАТО повышает ставки из-за мечты о стратегическом поражении РФ

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил РИА Новости, что НАТО повышает ставки в противостоянии на Украине, мечтая о стратегическом поражении России. Он добавил, что «этим надеждам Альянса не сбыться». Так глава СВР прокомментировал готовность членов Североатлантического альянса поставить Киеву наступательную бронетехнику и истребители западного производства.

Ставки НАТО повышаются в силу того, что у них сохранились мечты о стратегическом поражении России. <...> Но этому не бывать, — сказал Нарышкин.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев в свою очередь заявил, что власти страны хотят вновь поднять вопрос о возврате ей статуса государства с ядерным оружием.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщило, что американское руководство планирует выделить Украине пакет военной помощи на 2,2 миллиарда долларов, в который, как ожидается, впервые войдут ракеты большей дальности. В статье при этом не говорится, о каких именно ракетах идет речь. В материале отмечается, что новые поставки могут включать в себя и другие боеприпасы и вооружения.