https://static.news.ru/photo/4422f4ba-4cd4-11ea-a034-fa163e074e61_660.jpgФото: Jakob Ratz/Global Look Press
Неизвестные с лозунгом «Польша для поляков» избили группу общавшихся на русском языке граждан Украины, Польши и Белоруссии в городе Торунь.
Нападение случилось 9 февраля около 1:30 на Театральной площади в центе города.
Они не испытывали угрызений совести из-за того, что ударили девушку. У моего коллеги, поляка-репатрианта, сломана кость черепа, но, к счастью, травма оказалась не очень серьёзной, — цитирует одного из пострадавших РИА Новости.
Торуньская полиция объявила нападавших в розыск и открыла горячую линию для свидетелей драки.
Как писал NEWS.ru, в начале 2020 года власти России и Польши вступили в острую полемику из-за оценки роли СССР во Второй мировой войне.