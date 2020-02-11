Фото: Jakob Ratz/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что как глава государства хочет победить бедность и войти в историю, а не разбогатеть.

Власть — это возможность. У меня есть возможность помочь. У меня нет возможности заработать деньги, но мне это не нужно. Мне 42, я хочу быть в истории, — отметил Зеленский...