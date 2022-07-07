Началось оглашение приговора рыбакам из КНДР, напавшим на пограничников Суд начал оглашать приговор 14 рыбакам из КНДР, напавшим на пограничников РФ

Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Приговор четырнадцати северокорейским рыбакам начал оглашать Приморский краевой суд во Владивостоке. Они обвиняются в нападении на российских пограничников, которое произошло в Японском море в 2019 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, в сентябре 2019 года пограничники Приморья обнаружили в Японском море рыболовное судно под флагом КНДР. Его экипаж занимался незаконным выловом кальмаров. При задержании 17 рыбаков, вооружённые подручными средствами, напали на пограничников и попытались оказать сопротивление. В результате все они были задержаны. Трое рыбаков, избивших палками трёх военных и причинивших вред здоровью средней тяжести, уже осуждены. Одному из нападавших дали семь лет колонии, двоим — по четыре.

Дело в отношении оставшихся 14 человек продолжается с сентября 2020 года. Они обвиняются в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, военнослужащего и применении насилия в отношении представителя власти.

Судья в четверг, 7 июля, начал зачитывать обстоятельства происшествия. Двое переводчиков переводят текст приговора подсудимым.

Обвинение запросило для обвиняемых от 9 до 23 лет лишения свободы. Один из рыбаков в последнем слове попросил его оправдать. Остальные просили о снисхождении.

Ранее сообщалось, что медсестра Наталья Тимошенко из города Татарска Новосибирской области дважды за две недели спасла тонувших рыбаков. В конце мая она вытащила из реки Оми 70-летнего тракториста, а в начале июня — пенсионера, упавшего с лодки.