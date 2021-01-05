Начальник ГРУ рассказал о самом сложном «да» из-за визита Путина в Сирию

https://static.news.ru/photo/ab06e3f8-50f7-11eb-bb5b-fa163e074e61_660.jpg Игорь Костюков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков признался, что самым сложным утвердительным ответом для него стало «да» на вопрос, готов ли он гарантировать безопасность президента России Владимира Путина во время его поездки в Дамаск.

Было очень сложно. Было много неясных моментов. Ну, хочу сказать, что в этой работе было много других структур, которые тоже несли ответственность. Это всё консолидировалось в одном месте, но работу эту осуществляли и Федеральная служба охраны, и другие структуры, и наши партнёры, сирийские партнёры и коллеги, — отметил Костюков в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, круг участников операции был очень узким и все они отнеслись к задаче с максимальной ответственностью.

У нас не было права на ошибку, не то, что на ошибку, а на малейший сбой, — добавил начальник ГРУ.

Российский президент совершил визит в Дамаск 7 января 2020 года. В командном пункте ВС РФ он провёл переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом. После этого Путин проехал по столице Сирии и посетил старейший кафедральный собор Девы Марии в христианском квартале и Омейядскую мечеть.

Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что организация этой поездки президента могла бы стать хорошим учебным пособием для спецслужб и «триллером похлеще голливудского».

Ранее Путин признался, что его прошлогодний визит в Дамаск не был для сирийского коллеги Башара Асада внезапным. Лидеры двух стран заранее условились о неразглашении конкретных деталей поездки до прибытия Путина в Сирию, сообщал NEWS.ru.