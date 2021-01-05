Шойгу сравнил подготовку визита Путина в Сирию с голливудским триллером

https://static.news.ru/photo/95de3442-50c8-11eb-bb00-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Минобороны России/vk.com

Организация визита президента РФ Владимира Путина в Дамаск в январе прошлого года могла бы стать хорошим учебным пособием для спецслужб и «триллером похлеще голливудского», заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Если снять детальный и с раскрытием всего фильм, то это может быть, с одной стороны, таким очень и очень хорошим учебником и пособием по организации подобного рода работы всех служб без исключения... А, с другой стороны, это будет такой триллер похлеще любого и голливудского, и любого другого, — заявил Шойгу в фильме «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск», показанному в эфире телеканала «Россия 1».

Путин побывал в Дамаске 7 января 2020 года. Он посетил командный пункт ВС РФ, проведя там переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, проехал по Дамаску, побывал в православной церкви и мечети.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин заявил, что при принятии решений по Сирии руководствуется интересами РФ, а не собственными симпатиями и антипатиями. По словам российского лидера, практика последних лет показала, что решения, принятые на этом направлении, оказались верными.

Путин подчеркнул, что, несмотря на то что профессиональные бандформирования разгромлены, с тех территорий, которые ещё остаются под контролем террористов, угроза до сих пор исходит.

Ранее российский президент заявил, что Москва продолжает прилагать усилия по нормализации обстановки в Сирии. Путин подчеркнул, что Россия делает всё возможное, чтобы суверенитет, независимость и территориальная целостность Сирии были восстановлены. Он также отметил важность постконфликтного восстановления страны. Это касается возвращения на родину сирийских беженцев, которых за пределами Сирии насчитывается около 6,5 млн человек.