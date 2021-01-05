Путин и Асад договорились не разглашать заранее детали визита в Сирию

https://static.news.ru/photo/1ac8f9fe-50d2-11eb-9c0b-fa163e074e61_660.jpg Башар Асад и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его прошлогодний визит в Дамаск не был для сирийского коллеги Башара Асада внезапным. Лидеры двух стран заранее условились о неразглашении конкретных деталей поездки до прибытия Путина в Сирию.

Ну, для него это не было внезапным. Я не мог появиться в Дамаске без его приглашения. Это просто исключено, — заявил Путин в фильме «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск», вышедшем в эфире телеканала «Россия 1».

Российский лидер отметил, что информация о конкретном времени визита, о местах встреч и объектах посещения не должна была предаваться гласности до тех пор, пока он там не появится.

В силу понятных, мне кажется, причин, связанных с необходимостью обеспечения безопасности в той ситуации, в которой год назад находилась Сирия и её столица Дамаск, — пояснил Путин.

Президент РФ также отметил, что в результате они с Асадом «очень продуктивно, содержательно и полезно поработали в ходе личных встреч».

Путин побывал в Дамаске 7 января 2020 года. Он посетил командный пункт ВС РФ, проведя там переговоры с Башаром Асадом, проехал по Дамаску, побывал в православной церкви и мечети.

Как писал NEWS.ru, организация визита Владимира Путина в Дамаск в январе прошлого года могла бы стать хорошим учебным пособием для спецслужб и «триллером похлеще голливудского», заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее Владимир Путин сообщил, что при принятии решений по Сирии он руководствуется интересами РФ, а не собственными симпатиями и антипатиями. По словам российского лидера, практика последних лет показала, что решения, принятые на этом направлении, оказались верными.