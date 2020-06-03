На Москву надвигается сильный дождь с порывистым ветром

Сильный дождь с грозой ожидается на территории Москвы в ближайшие часы. Осадки будут сопровождаться порывистым ветром, сообщили в столичном главке МЧС.
Там отметили, что такая погода сохранится до утра 4 июня.
Гроза будет не повсеместно, а лишь в некоторых районах. Однако ветер окажется сильным, его порывы могут достигать 17 метров в секунду.
Ранее NEWS.ru писал, что июнь в России ожидается неоднородным. В большинстве российских регионов температура будет около нормы, однако некоторые субъекты станут «очагами жары».
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