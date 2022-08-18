На «Мосфильме» признали невозможность импортозамещения Инженер Сеньковский: импортозамещение на «Мосфильме» временно невозможно

Фото: АГН «Москва»

В настоящее время кинопроизводство на «Мосфильме» зависит от иностранных производителей. Заменить их оборудование отечественными аналогами сейчас не представляется возможным. Об этом РИА Новости заявил главный инженер-технолог киноконцерна Алексей Сеньковский.

Если говорить о съемках кинокартин или сериалов, то мы полностью зависим от иностранных производителей. Технологическая цепочка очень сложная. <...> На всех этих этапах используется техника и ПО иностранного производства. <...> Заменить отечественными аналогами это невозможно, — сказал Сеньковский.

Он добавил, что на «Мосфильме» следят за новостями и новинками российского производства, Инженер также отметил, что в кинопроизводстве существуют и исключения. Например, подразделение «Мосфильм Декор-Строй», занимающееся постройкой декораций любой сложности и с использованием только отечественных материалов.

«Мосфильм» ведь — это не только производство кинопродукции, это еще эксплуатация и содержание большой территории: специальный коммунальный транспорт, грузовые электротележки, лебедки и тали в съемочных павильонах и т.д. — все это российского производства, — отметил Сеньковский.

Инженер пояснил. что с министерством культуры РФ концерн согласовывает только основные позиции и направления для приобретения технологического оборудования. Закупкуи модернизацию производства «Мосфильм» осуществляет за собственный счет.

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