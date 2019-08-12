https://static.news.ru/photo/68c6cef8-bda6-11e9-8bb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Крымский мост/vk.com

Новый рекорд по количеству автомобилей зафиксирован на Крымском мосту. Как и в прошлом году, он пришёлся на 12 августа.

Рекорд трафика составил 35989 машин, годом ранее по путепроводу в этот день проехали 33359 транспортных средств, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

С начала лета Керченский пролив пересекли почти 1,7 млн автомобилей. Поток традиционно вырос в пик сезона отпусков: жители материковой части страны едут отдыхать на полуостров, а автотуристы из Крыма отправляются в приморские города Краснодарского края.

В целом с 16 мая 2018 года, когда было открыто движение по автомобильной части моста, по нему проехали 6,5 млн машин. При этом с начала 2019 года, как ранее писал News.ru, переправу преодолели около 2,5 млн транспортных средств.