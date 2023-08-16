На «Армии – 2023» показали новые боеприпасы с искусственным интеллектом

Фото: NEWS.ru

Барражирующий боеприпас с ИИ «Тубус»

На Международном военно-техническом форуме «Армия — 2023» показали новый вид барражирующих боеприпасов с искусственным интеллектом «Тубус», рассказал корреспондент NEWS.ru. По словам его собеседника на выставке, этот боеприпас применяется против бронированных целей или укрепрайонов, уничтожая цель по фото, загруженному в его память.

У него искусственный интеллект. Мы забиваем в его, скажем так, библиотеку фотографию объекта и даем ему просто координаты, где данный объект находится <...> Он находит точку и идет на цель, — пояснил собеседник.

Он подчеркнул, что у этого вида боеприпасов нет канала управления, и его невозможно заглушить средствами радиоэлектронной борьбы. Объект уже проходил боевое тестирование на линии боевого соприкосновения и участники тестирования остались довольны результатом. Дальность полета боеприпаса составляет 25 километров, скорость насчитывает 350 км/ч, а себестоимость боеприпаса — два млн рублей.

Ранее заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитана I ранга Василия Дандыкина рассказал, какие модели представленных в этом году вооружений, по его мнению, наиболее перспективны и вскоре могут быть задействованы в зоне спецоперации на Украине.

Кроме того, на форуме в подмосковной Кубинке открылась выставка оружия и техники из арсеналов украинской армии, доставленных из зоны СВО. Сотни образцов стрелкового, ракетно-артиллерийского оружия, легкая и тяжелая бронетехника — все это представлено либо в целости, либо иссечено пулями и осколками. Как убедился корреспондент NEWS.ru, выставка наглядно показывает, насколько вовлечены страны НАТО в снабжение украинских войск.