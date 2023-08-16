«Такого у врага нет»: военный эксперт оценил новинки «Армии-2023» Капитан I ранга Василий Дандыкин специально для NEWS.ru прокомментировал технику с форума «Армия-2023»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации Су-57

Международный военно-технический форум «Армия-2023» в подмосковной Кубинке ежегодно становится для Министерства обороны РФ и предприятий отечественного ВПК местом презентации новой военной техники. NEWS.ru узнал у заместителя главного редактора журнала «Воин России» капитана I ранга Василия Дандыкина, какие модели представленных в этом году вооружений, по его мнению, наиболее перспективны и вскоре могут быть задействованы в зоне спецоперации на Украине.

Колесная 152-миллиметровой гаубица «Мальва»

На «Армии-2023» впервые представили колесную самоходную артиллерийскую установку «Мальва» калибра 152 мм. Орудие способно поражать командные пункты, оборонительные сооружения, артиллерийские, ракетные и минометные батареи, системы ПВО, колонны бронетехники и живой силы противника. Скорострельность гаубицы — более семи выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов. Она способна уничтожать объекты на расстоянии более 24 километров. Как уверяют в госкорпорации «Ростех», «Мальва» уже находятся в серийном производстве и будет поставлена в войска в ближайшие месяцы. По словам Василия Дандыкина, главные достоинства новой САУ заключаются в ее высокой скорострельности, дальнобойности и маневренности.

«„Мальва“ впервые была создана на базе шасси. Это позволяет ей быть более скоростной, более маневренной. На Западе это принято. Почти вся техника САУ, которая поставляется, она колесная. Такой вариант, вероятно, имеет место быть наряду с самоходной гаубицей „Коалиция-СВ“ на гусеничной тяге», — сказал Дандыкин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Самоходное артиллерийское орудие «Мальва» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023»

Новейшие средства поражения для истребителей Су-57

Министру обороны России Сергею Шойгу на форуме продемонстрировали новейшие управляемые средства поражения для серийного авиационного комплекса Су-57. Этих истребителей пока в боевом строю немного, но они уже неплохо показали себя в деле, отметил собеседник NEWS.ru.

«Су-57 малозаметен, сделан по стелс-технологии. Оружие у него скрыто в корпусе. Для него появились новые боеприпасы, в том числе более эффективные ракеты. Самое главное, что он уже себя опробовал в тандеме с нашим большим тяжелым ударным беспилотником „Охотник“, который намного увеличивает эффективность этого истребителя. Говорят, в зоне СВО он уже появлялся, и, я думаю, что скоро это будет официально подтверждено», — предположил Дандыкин.

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва» Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации Су-57 на выставке в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Сверхзащищенный бронеавтомобиль «Тигр-М»

Внимание посетителей «Армия-2023» привлек бронированный вариант известного российского военно-транспортного автомобиля «Тигр-М», который предназначен для охраны колонн боевой техники. В разработке новой модели использовался опыт эксплуатации машины в ходе боев в Сирии и в зоне СВО. Отличительная черта новой модели — укрепленная передняя часть корпуса и лобового стекла, а также специальные накладные защитные щиты, которые оберегают колеса от пуль и осколков снарядов. По словам военного эксперта, такая новация увеличивает шансы сохранить жизнь экипажа при поражении броневика.

«Если бронемашина попадает под приличный снаряд, то ей очень тяжело выжить. Эта модель защищена от мин, которые подрываются, от мелкокалиберной артиллерии. Это очень важно», — подчеркнул Дандыкин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Автомобиль «Тигр-М» модификации «Безумный Макс» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023»

Малозаметный вариант танка Т-14 «Армата»

Танк Т-14 «Армата» представлен на форуме вместе с комплектом «Накидка», благодаря которой он становится практически незаметен на поле боя. Маскировка снижает вероятность обнаружения машины противником, делая ей практически невидимой для тепловизоров, и усложняет наведение высокоточных средств поражения. Василий Дандыкин рассказал и о других отличительных особенностях «Арматы».

«Танк отличает, что его экипаж находится в бронекапсуле, которая отделена от боеприпасов. Это увеличивает шансы личного состава на выживание после выведения машины из строя. Боезапас у „Арматы“ приличный — 40 с лишним снарядов. Все оружие управляемое, в том числе пулемет, который расположен сверху. Этот танк тяжелее, нежели Т-90, но совершеннее в плане брони. Он обладает активной и пассивной защитой», — напомнил Дандыкин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Танк Т-14 «Армата» с маскировочным комплектом «Накидка»

Дроны-камикадзе «Ланцет» и «Пчелка»

Особенностью нынешнего форума «Армия-2023» стало большое количество представленных беспилотных аппаратов, в том числе презентовали обновленную модификацию боевых дронов-камикадзе «Ланцет». Собеседник NEWS.ru рассказал, что эти модели могут отрабатывать задания роем.

«„Ланцет-3“ ходит на задание группой. Оператор распределяет цели, и они работают конкретно на них. Могут шесть, семь или восемь дронов так запускаться», — пояснил Дандыкин.

Российские беспилотники «Ланцет» хорошо зарекомендовали себя в зоне специальной военной операции и являются большой проблемой для врага, отметил военный эксперт. Он также обратил внимание на новый образец — дрон «Пчелка», впервые представленный на «Армии-2023».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Комплекс с управляемыми барражирующими боеприпасами малого и среднего класса «Ланцет»

«Это разведывательный беспилотник — продукт одного екатеринбургского завода. Он взлетает как квадрокоптер, по-вертолетному, затем включает двигатели и уже летит как самолет. Эта техника только будет проходить испытания в зоне СВО. „Пчелка“ преодолевает несколько десятков километров, находится в воздухе порядка четырех часов, у нее приличная скорость. Такой аппарат не встретишь у врага, с которым мы сейчас воюем», — заключил Василий Дандыкин.

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