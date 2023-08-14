Военный эксперт назвал фишку бронированных машин «Тигр-М» Военэксперт Литовкин: «Тигр-М» будет оборудован крупнокалиберным пулеметом

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Автомобиль «Тигр-М» на выставке в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Бронированные машины «Тигр-М» будут оборудованы крупнокалиберным пулеметом, рассказал NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Он добавил, что окна для водителей выдерживают пулю калибра 7,62 мм и даже 12,7 мм.

Фишка, вишенка на торте, что на «Тигр-М» будут устанавливать турель с крупнокалиберным пулеметом или обычным. В зависимости от поставленных целей будет стоять то или иное оружие. Окна у водителей выдерживает пулю 7,62 и даже 12,7, — сказал Литовкин.

Военэксперт добавил, что у «Тигр-М» повышенная боевая и противоминная защита. По словам Литовкина, бронемашины оборудованы удобными сидениями, которые также являются частью защиты — если автомобиль тряхнет на мине, солдата подбросит, но он получит травму головы, ударившись о потолок, так как там специально сделаны демцеры.

Бронеавтомобиль был впервые представлен в рамках форума «Армия-2023».

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России заказало партию автомобилей «Тигр-М» в новейшем варианте «Безумный Макс». Бронемашины нужны для охраны колонн боевой техники. Российское военное ведомство уже получило несколько рабочих образцов таких автомобилей.