Бронированные машины «Тигр-М» будут оборудованы крупнокалиберным пулеметом, рассказал NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Он добавил, что окна для водителей выдерживают пулю калибра 7,62 мм и даже 12,7 мм.
Фишка, вишенка на торте, что на «Тигр-М» будут устанавливать турель с крупнокалиберным пулеметом или обычным. В зависимости от поставленных целей будет стоять то или иное оружие. Окна у водителей выдерживает пулю 7,62 и даже 12,7, — сказал Литовкин.
Военэксперт добавил, что у «Тигр-М» повышенная боевая и противоминная защита. По словам Литовкина, бронемашины оборудованы удобными сидениями, которые также являются частью защиты — если автомобиль тряхнет на мине, солдата подбросит, но он получит травму головы, ударившись о потолок, так как там специально сделаны демцеры.
Бронеавтомобиль был впервые представлен в рамках форума «Армия-2023».
Ранее сообщалось, что Министерство обороны России заказало партию автомобилей «Тигр-М» в новейшем варианте «Безумный Макс». Бронемашины нужны для охраны колонн боевой техники. Российское военное ведомство уже получило несколько рабочих образцов таких автомобилей.