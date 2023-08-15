В ГД объяснили, зачем советский Т-62 привезли на «Армию-2023» Депутат Журавлев назвал советский Т-62 танком с вечным двигателем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-62 на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»

Советские танки Т-62 по-прежнему используются в зоне спецоперации из-за своего почти вечного двигателя, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев. Кроме того, он пояснил, что в прошлом веке вооружение глубоко модернизировали, поэтому оно было выставлено на форуме «Армия-2023».

Главное, что двигатель у этих машин почти вечный, а все остальное — и прицелы, и тепловизоры, активную броню и даже основное орудие — можно заменить и добавить. Между прочим, Т-62 весьма успешно воюют сейчас в зоне спецоперации, экипажи их ценят и берегут, а самое главное всегда — кто управляет танком, а не какого он года рождения, — заявил Журавлев.

Смеяться над тем, что танк старый, может только тот, кто никогда рядом с ним не стоял, добавил депутат, отметив, что даже спустя время сложно представить себе что-то более мощное и опасное, чем Т-62. По словам Журавлева, танки этой модели успешно закупали множество стран, а на вооружении Египта они стоят по сей день.

Среди прочего, на российском форуме «Армия-2023» представлены Т-90 «Прорыв» и Т-14 «Армата». В мероприятии принимают участие порядка 1,5 тысячи предприятий ОПК, 85 иностранных компаний и семь организаций.

На одной из площадок форума также были представлены модернизированный боевой вертолет Ми-28НМ и обновленный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М. Их можно использовать с управляемыми авиационными ракетами «Вихрь-1».