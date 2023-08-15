На «Армии-2023» показали новые вертолеты России: фото Ка-52, Ми-28 и других

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ударный вертолет Ми-28

В подмосковной Кубинке продолжается форум «Армия-2023», на котором демонстрируются новинки российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Среди самых перспективных разработок — модернизированные ударные вертолеты и новые типы бортовых и подвесных вооружений.

На одной из площадок «Армия-2023» были представлены модернизированный боевой вертолет Ми-28НМ и обновленный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М. Обе машины совместимы с управляемыми авиационными ракетами «Вихрь-1» и новейшими управляемыми ракетами класса «воздух — поверхность» под названием «Изделие-305». Днем ранее новые российские вертолеты оценил министр обороны Сергей Шойгу.

NEWS.ru побывал на форуме «Армия-2022». Как выглядят новейшие модификации боевых вертолетов России Ка-52, Ми-28 и Ми-24 — в фотогалерее.