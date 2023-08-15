В подмосковной Кубинке продолжается форум «Армия-2023», на котором демонстрируются новинки российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Среди самых перспективных разработок — модернизированные ударные вертолеты и новые типы бортовых и подвесных вооружений.

На одной из площадок «Армия-2023» были представлены модернизированный боевой вертолет Ми-28НМ и обновленный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М. Обе машины совместимы с управляемыми авиационными ракетами «Вихрь-1» и новейшими управляемыми ракетами класса «воздух — поверхность» под названием «Изделие-305». Днем ранее новые российские вертолеты оценил министр обороны Сергей Шойгу.

NEWS.ru побывал на форуме «Армия-2022». Как выглядят новейшие модификации боевых вертолетов России Ка-52, Ми-28 и Ми-24 — в фотогалерее.

Пусковая установка Ка-50

Фото: NEWS.ru

Пусковая установка Ка-50

Ударный вертолет Ка-52

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ударный вертолет Ка-52

Боевой комплект Ми-28

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевой комплект Ми-28

Транспортно-боевой вертолет Ми-35

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Транспортно-боевой вертолет Ми-35

Ударный вертолет Ми-28

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ударный вертолет Ми-28

Ударный вертолет Ми-28

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ударный вертолет Ми-28

Ударный вертолет Ми-28

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ударный вертолет Ми-28

Ударный вертолет Ми-24

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ударный вертолет Ми-24

Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш

Ударный вертолет Ми-28

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ударный вертолет Ми-28

Пусковая установка Ми-24

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пусковая установка Ми-24

Ударный вертолет Ка-50

Фото: NEWS.ru

Ударный вертолет Ка-50

Боевой комплект Ка-50

Фото: NEWS.ru

Боевой комплект Ка-50

Транспортно-боевой вертолет Ми-35

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Транспортно-боевой вертолет Ми-35

Авиационная ракета «Вихрь-1»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиационная ракета «Вихрь-1»

Легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) «Изделие-305»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) «Изделие-305»