В подмосковной Кубинке продолжается форум «Армия-2023», на котором демонстрируются новинки российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Среди самых перспективных разработок — модернизированные ударные вертолеты и новые типы бортовых и подвесных вооружений.
На одной из площадок «Армия-2023» были представлены модернизированный боевой вертолет Ми-28НМ и обновленный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М. Обе машины совместимы с управляемыми авиационными ракетами «Вихрь-1» и новейшими управляемыми ракетами класса «воздух — поверхность» под названием «Изделие-305». Днем ранее новые российские вертолеты оценил министр обороны Сергей Шойгу.
NEWS.ru побывал на форуме «Армия-2022». Как выглядят новейшие модификации боевых вертолетов России Ка-52, Ми-28 и Ми-24 — в фотогалерее.
Фото: NEWS.ru
Пусковая установка Ка-50
Фото: NEWS.ru
Пусковая установка Ка-50
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ударный вертолет Ка-52
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ударный вертолет Ка-52
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевой комплект Ми-28
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боевой комплект Ми-28
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Транспортно-боевой вертолет Ми-35
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Транспортно-боевой вертолет Ми-35
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ударный вертолет Ми-28
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ударный вертолет Ми-28
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ударный вертолет Ми-28
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ударный вертолет Ми-28
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ударный вертолет Ми-28
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ударный вертолет Ми-28
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Ударный вертолет Ми-24
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Ударный вертолет Ми-24
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ударный вертолет Ми-28
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ударный вертолет Ми-28
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Пусковая установка Ми-24
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Пусковая установка Ми-24
Фото: NEWS.ru
Ударный вертолет Ка-50
Фото: NEWS.ru
Ударный вертолет Ка-50
Фото: NEWS.ru
Боевой комплект Ка-50
Фото: NEWS.ru
Боевой комплект Ка-50
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Транспортно-боевой вертолет Ми-35
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Транспортно-боевой вертолет Ми-35
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Авиационная ракета «Вихрь-1»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Авиационная ракета «Вихрь-1»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) «Изделие-305»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР) «Изделие-305»