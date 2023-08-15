Малозаметная «Армата» и защищенный «Прорыв»: фото танков на форуме «Армия»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-80 БМВ с маскировочным комплектом «Накидка»

На форуме «Армия-2023» в подмосковной Кубинке проходит выставка экспортных вариантов основных боевых танков и БМП, которые стоят на вооружении в ВС РФ. Техника демонстрируется вместе с маскировочным комплексом «Накидка».

Как отмечают организаторы, гостям форума показали максимально защищенные от дронов образцы танков Т-80БВМ, Т-72Б3М, модернизированные с учетом опыта специальной военной операции. Наряду с основными боевыми танками Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата», на выставке также представлен доказавший свою надежность советский танк Т-62, который в прошлом году прошел глубокую модернизацию.

Фото Т-90, Т-14, БМП-3 и других видов бронетехники на форуме «Армия-2023» — в галерее NEWS.ru.