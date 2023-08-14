Путин рассказал, с кем готов сотрудничать по военно-технической линии Путин: Россия будет сотрудничать со странами, отстаивающими свою независимость

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Трансляция видеообращения президента РФ Владимира Путина по случаю открытия Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Россия готова сотрудничать в технологическом и военно-техническом плане со всеми странами, которые будут отстаивать свою независимость, заявил в видеообращении по случаю открытия Международного форума «Армия-2023» президент России Владимир Путин. По его словам, которые опубликованы в Telegram-канале Кремля, такие страны должны стремиться вместе с Россией строить общую систему безопасности, которая будет способна защитить любое государство.

Россия открыта к углублению равноправного технологического партнёрства и военно-технического сотрудничества с другими странами, со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы, свой независимый путь развития и считает принципиально важным вместе строить равную неделимую систему безопасности, которая надежно защищала бы каждое государство, — сказал Путин.

Ранее российский лидер выразил мнение, что Европа сможет вернуть себе суверенитет, так как для этого есть определенные исторические основания. По его словам, на возвращение утраченной независимости Европе потребуется «какое-то время».