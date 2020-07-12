На Алтае запретили охоту на сурков из-за вспышки бубонной чумы

https://static.news.ru/photo/980366e4-c477-11ea-9b6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eibner-Pressefoto/Global Look Press

Представители Роспотребнадзора сообщили о запрете охоты на сурков на Алтае из-за вспышки бубонной чумы в Монголии.

Сотрудники Управления и правоохранители в настоящее время активно информируют местных жителей об опасностях такой охоты, так как вспышка бубонной чумы в Азии случилась именно из-за употребления в пищу мяса этих зверьков, — цитирует сообщение «Регион Online».

Однако специалисты призвали не беспокоиться о распространении болезни в России. Они также напомнили, что данное заболевание поддаётся лечению.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил беспокойство из-за заражения людей бубонной чумой на территории Монголии и КНР. По его словам, необходимо подумать над тем, как реагировать на угрозы её распространения.

Как писал NEWS.ru, из-за вспышки бубонной чумы власти Монголии ввели карантин в двух районах провинции Ховд в Западной Монголии. Заболевание было выявлено у молодых мужчины и женщины. Первого госпитализировали после того, как он съел мясо сурка.