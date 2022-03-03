«Мы скоро дойдём до вас»: Кадыров обратился к украинским националистам

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале опубликовал видеообращение к украинским националистам и показал марш чеченских военных. Он заявил, что бойцы быстро «покончат с противником». Подписчики поддержали главу Чечни и выразили свою благодарность за его слова.

Нацики, бандеровцы и шайтаны (называющие себя «чеченцами»), мы скоро дойдём до вас! Только не сбегайте, мы хотим с вами покончить, в одном месте и за раз, — написал Кадыров.

Он также опубликовал видео с колонной военной техники, которая должна принять участие в специальной операции России на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о готовности провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Украины, он не ощущает конкретики по итогам первого раунда переговоров с Россией. Он также призвал Москву пойти навстречу Киеву. По словам президента Украины, Россия должна «дать хотя бы намёк» на полное прекращение огня. Невозможно сесть за стол переговоров, когда летают самолёты и идёт бомбардировка, добавил Зеленский.