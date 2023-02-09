«Можете сдаться полякам»: Кадырова взбесили слова генерала Соболева Кадыров раскритиковал генерала Соболева, опасающегося прямого боестолкновения с Польшей

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram сообщил, что России не стоит бояться третьей мировой войны, а необходимо продолжать защищать интересы российского народа. Так он отреагировал на заявления члена комитета Госдумы по обороне генерала Виктора Соболева, который опасается прямого боестолкновения с Польшей, так как это может привести к глобальному военному конфликту. Кадыров предложил «сдаться полякам» тем, кто готовится к проигрышу на Украине.

Я не понимаю — мы должны бояться третьей мировой или должны защищать интересы российского народа? Если кто-то еще, кроме Соболева, в своих мыслях заранее готовится проиграть, то пусть прямо сейчас заранее сдается полякам, а не ведет проевропейские разговоры, подрывая авторитет российской армии и всего государства, — написал Кадыров.

6 февраля глава Чечни задался вопросом, что будет, если в случае успешного окончания спецоперации на Украине Россия приступит к «денацификации» и «демилитаризации» Польши. Таким образом он отреагировал на информацию, что Варшава намерена запросить у Вашингтона больше оружия после визита президента США Джо Байдена.

По его мнению, в Польше в настоящее время сложилась сложная ситуация. Кадыров напомнил, что в июле в стране должен пройти ежегодный «Марш автономии Силезии», привлекающий «все больше и больше участников». По мнению главы Чечни, названный польский регион «заслужил особый независимый статус» и там следует провести референдум, в котором «Россия может оказать организационную помощь».