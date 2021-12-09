МВД предложило запретить любое сигнальное оружие, кроме пистолетов

МВД намерено запретить в России практически все виды сигнального оружия. Исключение сделают только для пистолетов. Соответствующее письмо ведомство направило в Минпромторг, оно есть в распоряжении РИА Новости.

Из документа следует , что поправки предлагается внести в статью 6 ФЗ «Об оружии». Поправки установят запрет на оборот в стране сигнального оружия за исключением сигнальных пистолетов, револьверов, однозарядных стреляющих устройств калибра не более 20 мм. Таким образом, из продажи исчезнут сигнальные винтовки, автоматы и пулемёты.

В настоящее время в стране законы об оружии никак не регулируют продажу сигнального оружия. Также нет ограничений по применяемому калибру.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предложил ограничить использование травматического оружия.

В свою очередь депутат Госдумы Анатолий Вассерман уверен, что в России необходима гражданская самооборона, а охранникам следует облегчить использование оружия. По его мнению, доступ к оружию нужно дать всем.