МВД предложило запретить любое сигнальное оружие, кроме пистолетов

МВД намерено запретить в России практически все виды сигнального оружия. Исключение сделают только для пистолетов. Соответствующее письмо ведомство направило в Минпромторг, оно есть в распоряжении РИА Новости.
Из документа
В настоящее время в стране законы об оружии никак не регулируют продажу сигнального оружия. Также нет ограничений по применяемому калибру.
Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин предложил ограничить использование травматического оружия.
В свою очередь депутат Госдумы Анатолий Вассерман уверен, что в России необходима гражданская самооборона, а охранникам следует облегчить использование оружия. По его мнению, доступ к оружию нужно дать всем.