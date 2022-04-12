МВД задержало жителя Курска за салют после введения жёлтого уровня угрозы

В Курске полиция задержала мужчину, устроившего салют после того, как в регионе был введён «жёлтый» уровень террористической опасности. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Действиям нарушителя будет дана правовая оценка.

Инцидент произошёл 11 апреля около 22:30. В полицию стали массово поступать звонки от обеспокоенных граждан с сообщениями о громких звуках и хлопках. Очевидцы зафиксировали фейерверк на видео.

Как выяснилось, 44-летний мужчина запускал салюты на улице Карла Маркса. Он был задержан полицией.

Мужчину доставили в отдел. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Действиям задержанного будет дана правовая оценка, сообщили в полиции.

«Жёлтый» — предпоследний — уровень террористической угрозы был введён в регионе с 11 апреля губернатором Романом Старовойтом «в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов». В настоящее время там установлены контрольные пункты наблюдения, на которых дежурят военные и полиция, также усилено патрулирование населённых пунктов.

9 апреля пограничный пункт Глушковского района в Курской области обстреляли из миномётов с украинской стороны. Никто в результате атаки не пострадал, а огневая точка была подавлена.

Ранее, 5 апреля, Курская область также подвергалась обстрелам со стороны Украины. Тогда целью украинских вооружённых сил стали позиции российских пограничников в Суджанском районе. Также из миномёта был обстрелян погранпереход Суджа на границе с Украиной, территории России снаряды не достигли, а огневые точки были подавлены. О жертвах и разрушениях в тот день не сообщалось.