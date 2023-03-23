МУС — импотент, Украина — часть России: собрали 10 новых цитат Медведева Дмитрий Медведев дал большое интервью российским СМИ и ответил на вопросы пользователей социальной сети «ВКонтакте»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дал интервью российским СМИ, а также ответил на вопросы пользователей социальной сети «ВКонтакте». Он поделился мнением об отношениях России и Запада, решении Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина, последствиях вступления Украины в НАТО и приближении ядерного апокалипсиса. Главное из интервью Медведева — в материале NEWS.ru.

Что сказал Медведев об отношениях России и Запада

Дмитрий Медведев констатировал, что на сегодняшний момент отношения России и Запада очень плохие, худшие за всю историю. По его мнению, их восстановление возможно, но в отдаленной перспективе.

«У нас и так очень плохие отношения с западным миром. Ну хуже вообще, наверное, за всю историю не были. Даже в период, когда Черчилль произносил Фултонскую речь, они были лучше», — сказал Медведев.

Зампред Совбеза РФ отметил, что Запад хочет дестабилизировать политическую ситуацию в России и раздробить страну на части, сделать ее беззащитной. Медведев также выразил уверенность, что страны Запада попытаются вмешаться в президентские выборы в России в 2024 году. Он подчеркнул, что так происходило всегда с момента распада СССР.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как он оценил физиономии западных лидеров

Медведев считает, что нынешние западные политики не должны оказывать никакого влияния на глобальную повестку.

«Я не буду называть отдельные фамилии, вы их сами знаете. Это и мужчины, и женщины. Они, наверное, были хорошими специалистами в своих областях. Но их нельзя на пушечный выстрел допускать до практической политики. Потому что у них легкость мысли необыкновенная. И это очень и очень печально», — заявил Медведев.

Зампредседателя Совбеза добавил, что западные лидеры ему неприятны.

«Как по мне, так я бы их физиономии вообще никогда не видел. Говорю абсолютно искренне. Мне они неприятны», — признался Медведев.

Что думает Медведев об ордере МУС на арест Путина

Медведев заявил, что арест президента по ордеру МУС будет равносилен объявлению войны. По его словам, западные политики должны понимать последствия такого шага.

«Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации», — сказал зампред Совбеза.

По его мнению, в таком случае «все российские средства принуждения полетят в бундестаг». Комментируя сам ордер в отношении Путина, Медведев указал на то, что МУС не отражает волю всего человечества.

«Сам уголовный суд — это такое некое правовое ничтожество, международно-правовой импотент, который ничего существенного не сделал с момента своего создания. Почему? Потому что он основан на воле, но далеко не всех стран», — пояснил Медведев.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Президент России Владимир Путин

Что Медведев назвал «операцией под зонтиком НАТО»

Медведев отметил, что в случае вступления Украины в НАТО Россия получит соседа, который входит в недружественный блок и намеревается производить ядерное оружие. Он подчеркнул, что Киев по-прежнему грезит вернуть Крым под собственный контроль. Это и могло послужить поводом для наступательной операции на РФ, чего допускать было нельзя.

«И вы хотите, чтобы мы с этим мирились? Особенно в условиях, когда у нас есть спор по Крыму: мы считаем это своей территорией, они считают своей. Вот они вступают в НАТО и после этого под зонтиком НАТО начинают широкомасштабную операцию против нашей страны — мы этого принять не можем», — сказал Медведев.

Как заметил зампред Совбеза, у него сложилось впечатление, что страны Запада не верили в решимость России на ответные действия в ситуации с гарантиями безопасности и в результате они просчитались. Если бы с Москвой был подписан соответствующий документ, не было бы таких сложных последствий, считает Медведев.

«Поэтому с некоторыми странами, блоками, сообществами стран бессмысленно договариваться — они понимают только язык силы. Только язык силы», — добавил он.

В чем он видит угрозу ядерного апокалипсиса

Медведев заявил, что угроза ядерного конфликта в мире в настоящее время не только не миновала, но, наоборот, возросла. По его словам, каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает этот самый ядерный апокалипсис.

«Миновала ли угроза? Нет, не миновала, она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает этот самый ядерный апокалипсис», — сказал Медведев.

Как Медведев оценил отношения России и Китая

Медведев подчеркнул, что Россия и Китай дополняют друг друга, в последние годы отношения двух стран идут по восходящей. При этом он напомнил, что у РФ и КНР были разные периоды взаимодействия.

«Но в последние годы они [отношения] находятся на восходящей линии, и я наблюдаю за ними уже почти 25 лет. Каждый год приносит что-то новое и новое. Мы друг другу интересны, мы друг друга дополняем на всех уровнях международных коммуникаций. Более того, переговоры характеризуются совпадением точек зрения практически по всем вопросам», — отметил Медведев.

Почему экс-президент считает Украину частью России

По мнению Медведева, Украина является частью России, однако по историческим и геополитическим причинам Москва была вынуждена мириться с тем, что страны живут «в разных квартирах». По его словам, Украина, как и другие части Российской империи, всегда была населена исконно русскими людьми.

«Мало того, что Украина — это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России. Но в силу геополитических причин и в силу истории того, что произошло, мы долгое время мирились с тем, что мы живем в разных квартирах. Вынуждены с этим считаться, с этими выдуманными границами <...>. Так еще эти территории были населены исконно русским населением и всегда были в составе России в узком смысле этого слова — великой России, а не малой России», — сказал Медведев.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Традиционный автомотопробег, приуроченного к 9-летию воссоединения Республики Крым и Севастополя с Россией, в Севастополе

Кто должен компенсировать России ущерб от подрыва «Северных потоков»

Медведев считает, что за подрыв «Северных потоков» должен отвечать «причинитель вреда — или страна, или группа лиц. Но на самом деле, конечно, за это никто не ответит напрямую».

По словам запреда Совбеза, «основной бенефициар — это США».

«Сначала они ввели санкции в отношении нашей нефти, газа, а потом произошёл взрыв. Понятно, что в этом случае никакой альтернативы для поставок не остаётся <...> В экономике чудес не бывает. Население Евросоюза уже платит за ущерб в три конца, как принято говорить», — отметил Дмитрий Медведев.

Он добавил, что «европейские руководители превратились в доноров США за счёт собственных налогоплательщиков».

«Все эти их Урсулы, Шольцы, Сунаки — они только и делают, что набивают карманы США. Причём делают это даже не по идеологическим каким-то причинам, а от глупости и трусости», — сказал Медведев.

Фото: Danish Defence/Keystone Press Agency/Global Look Press Диверсия на газопроводе «Северный поток»

Сколько танков произведет Россия в 2023 году

Зампредседателя Совбеза заявил, что Россия в этом году произведет 1,5 тысячи танков.

«Одних танков в этом году мы 1,5 тысячи штук сделаем. Прокалькулируйте, сколько получит наш противник даже по самым оптимистичным расчётам, — вот вам и ответ», — сказал Медведев.

Он также признался, что хочет зачитать телеграммы Сталина «директорам наших заводов, чтобы взбодрить».

Как он оценил российские беспилотники

Медведев призвал не думать, что все иностранные беспилотники идеальны. По его словам, «тот же Bayraktar оказался так себе».

«Наши разведывательные беспилотники нормальные, наладили их производство. Нам нужно сделать полноценную линейку ударных беспилотников, то есть полноценных больших самолетов. Уверен, что постановка их на крыло — это дело ближайших месяцев», — заверил Дмитрий Медведев.