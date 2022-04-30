Мурашко назвал сроки восстановления объёмов плановой медпомощи в России Мурашко: объёмы плановой медицинской помощи в РФ планируется восстановить после 12 мая

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко / Фото government.ru

Все основные объёмы плановой медицинской помощи в России планируется восстановить после 12 мая. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости. Министр отметил, что объёмы плановой высокотехнологичной помощи уже практически вернулись к допандемийным показателям.

Мы планируем, что после 12 числа фактически основные объёмы все восстановим, — сказал Мурашко.

По словам министра, на сегодняшний день в качестве ковидных функционируют чуть больше 40 тысяч коек. При этом объёмы плановой высокотехнологичной помощи уже практически вернулись к доковидным показателям.

Тем не менее Мурашко не исключил, что в июне существует высокий риск подъёма заболеваемости коронавирусом. Причиной может стать снижение коллективного иммунитета.

Врач-вирусолог Евгений Тимаков ранее заявил, что повторный всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией возможен осенью, в новый эпидемический сезон. По словам эксперта, если не появятся новые мутации, то пик заболеваемости станет сезонным. Он отметил, что в России сформирован достаточный коллективный иммунитет к вирусу и летом ситуация будет стабильная.

В свою очередь, врач-инфекционист Николай Малышев посоветовал в майские праздники больше времени проводить на свежем воздухе, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом. Риск распространения вируса в закрытом помещений многократно усиливается из-за скопления людей.